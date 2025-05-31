台北5家Buffet優惠整理包　6/1使用餐券可享買一送一

▲台北喜來登大飯店「十二廚」海鮮季無限供應松葉蟹腳。（圖／台北喜來登大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

吃到飽控看過來！近期多家Buffet陸續推出各種異國美食季，同時還祭出優惠方案，像是JR東日本大飯店台北「鉑麗安」使用餐券可享買一送一，拿乘車票根吃敘日全日餐廳最高折抵500元，而十二廚則有平日4人同行1人免費，以下整理5家餐廳好康資訊。

▲JR東日本大飯店台北推出「初夏優惠大作戰」優惠，6/1使用餐券可享買一送一。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

JR東日本大飯店台北「鉑麗安」

JR東日本大飯店台北的自助餐廳「鉑麗安全日餐廳」推出「初夏優惠大作戰」，持有2025春夏旅展餐券，6月1日晚餐使用一張面額1450元的假日餐券，可享2人同行1人免費，等於買一送一；另外6月2日至6月10日晚餐，則是祭出4人同行1人免費，周一至周四使用3張平日券（1150元／張），周五至周日使用3張假日券（1450元／張）。

此外，目前是Brilliant鉑麗安全日餐廳的「泰國美食節」期間（7月16日截止），前菜區有酸辣開胃的「瀑布松阪豬」、融合新鮮柚子果香與細嫩雞絲的「泰式柚香涼拌雞絲」、以蝦仁花枝佐酸辣醬汁的「涼拌海鮮沙拉」、以新鮮蔬菜與鮮蝦為內餡的「泰式生春捲」。



▲拿車票根吃敘日Buffet最高抵500元。（圖／六福萬怡酒店提供）

台北六福萬怡「敘日」

6月1日起至6月30日不分平假日午、晚餐，到六福萬怡酒店館內的敘日全日餐廳用餐，只要出示一個月內的乘車票根，不限捷運、客運、台鐵、高鐵，即可依票面金額直接折抵餐費，最高折抵500元。

同時，6月起海鮮餐檯再加碼，除原本平日的生食級干貝、蒸烤牡蠣吃到飽外，假日還無限供應生蠔料理、鹽煎天使紅蝦、松葉蟹腳、雪蟹腳及現做蟹膏手卷。

▲台北喜來登大飯店「十二廚」海鮮季5月29日回歸。（圖／台北喜來登大飯店提供）

台北喜來登「十二廚」

十二廚每年夏天最受好評的海鮮季昨日回歸，餐檯供應超過30道海味，匯集了肥美松葉蟹腳、智利雪蟹腳、爆卵麵包蟹、鮮甜旭蟹等，讓螃蟹控們一次吃到飽。其他還有「新加坡辣炒蟹」、「蒜蓉粉絲冰卷」、「澎湖酸菜龍虎斑」，以及熱騰騰的「鮑魚小卷海鮮泡飯」等。

歡慶十二廚海饗海鮮季開跑，6月26日前，周一至周四午餐、下午茶時段，線上預訂即享4人同行1人免費，最多可享12人同行3人免費。

▲6月30日前，台北福華「彩虹座」2人同行第2人半價。（圖／台北福華提供）

台北福華「彩虹座」

彩虹座6月1日至7月31日登場的「匠味日本：47都道府縣名饌之約」，以日本47都道府縣的經典美味為靈感，打造超過50道日式創意料理，其中「紫蘇鮭魚卵山藥豆腐」選用台灣山藥與豆腐，搭配清香紫蘇葉與鮭魚卵；屬於日本中部地區風味的「甜酒釀喜知次漬燒」，用台灣甜酒釀來烹調喜知次魚；關西風的「奈良舞菇鮭魚釜飯」，則以特製高湯炊煮米飯，搭配鮮香舞菇與肥嫩鮭魚。甜點則有山形白桃蛋糕捲、小樽雙層起士、十勝紅豆奶酪到香緹鬆餅。

飯店即日起再加碼，6月30日前，彩虹座與珍珠坊雙人同行，平日第2人享5折，假日第2人打6折。

▲欣葉日本料理沖繩美食祭6/16登場。（圖／欣葉提供）

欣葉日本料理

欣葉日本料理自6月16日起，以「沖繩島町」為靈感，推出夏季料理《島町之夏－沖繩祭》，沖繩黑糖燉豚足、果香蜜味噌燒豚排、蒲燒星鰻押壽司等20道特色料理無限供應。

除了新菜色，即日起到欣葉日本料理用餐，有機會抽中「沖繩東方水療度假村酒店」（ORIENTAL HOTEL OKINAWA RESORT & SPA）2晚住宿券，或是「嘉新酒店」（HOTEL COLLECTIVE）2晚住宿券。