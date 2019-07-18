花蓮新天堂樂園超刺激「水上彈跳包」7/20開幕　一秒飛5米高空再入水

▲新天堂樂園全新打造極限水上運動樂園。（圖／新天堂樂園提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮新天堂樂園又有全新遊樂設施！館方在貨櫃屋星巴克一旁打造一座全新極限水上運動樂園，有3層樓高的滑水道以及跳水台，預計於7月20日正式開幕，只要500元就可以一票玩到底，讓旅客在這個夏天到花蓮又有全新消暑新去處。但為了旅客安全，極限水上運動樂園限12歲以上才能入園。

▲新天堂樂園極限水上運動的滑水道。（圖／新天堂樂園提供）

台開集團表示，全新極限水上運動樂園內的設施豐富，其中最代表的是高達11公尺、約3層樓高的滑水道，滑水道共有5個滑道，水道全長22米，滑水坡度從0度到30度，在水道高台上看著中央山脈壯麗山景，然後藉由滑水道上之快速水流下滑衝到水中，刺激指數破表。

▲新天堂樂園極限水上運動高達5公尺跳水台還有水上彈跳。（圖／新天堂樂園提供）

另一代表玩水設施是「水上彈跳」，旅客可以從高約5.3公尺的跳水台一躍而下，但園方提醒，水上彈跳包建議必須至少要2人以上一起才能體驗。想要先被彈入水中的人，必須先從3公尺高的第一層跳台跳上充氣彈跳包，接著按照救生指導員指示，滾到彈跳包最前端等待。

▲新天堂樂園水上彈跳包。（圖／新天堂樂園提供）

▲新天堂樂園水上彈跳。（圖／新天堂樂園提供）

等到準備完成，另一位同伴在教練大喊「3、2、1」指令下縱身跳下彈跳包，藉由施力讓等在前端的人被高高彈起至高空，再迅速落入水面，如果想要被彈到更高空，就要從第二層約5公尺高的跳台跳下，刺激度大大提升。

▲新天堂樂園極限水上運動讓旅客盡情玩水。（圖／新天堂樂園提供）

即使不玩水上彈跳，高達5公尺的跳水台也可以讓旅客體驗跳水樂趣。跳水台分為兩層樓，二樓高度3.1公尺，三樓高度5.3公尺，水深最深五米；在正式跳水之前，救生員會示範正確跳水姿勢，熟悉跳水動作與水域後，才能正式進行體驗各項活動，同時所有活動必須穿著救生衣與安全帽才能體驗。

▲新天堂樂園極限水上運動是今年花蓮玩水新去處。（圖／新天堂樂園提供）

此外，園內還有SUP立槳、水上擂台與水上拔河等體驗活動，為了讓旅客可以暢玩，門票採500元一票玩到底，並將打造成「夜間新天堂樂園」，開放時間自中午12點到晚上10點，同時為安全起見，只對12歲以上朋友開放，全場域空間同時間容納最高120人次。