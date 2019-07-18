全台首家褐藻主題餐廳開幕！Hi-Q鱻食主打吃「褐藻醣膠」長大的魚

▲Hi-Q褐藻生活館在上月底開幕，店裡還有褐藻主題餐廳「Hi-Q鱻食」。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／採訪報導

全台第一家褐藻主題生活館「Hi-Q褐藻生活館」在上（6）月30日開幕，店裡販售各式褐藻產品，包括保健食品、美妝產品、海洋文創等，同時也在店裡規劃褐藻主題餐廳「Hi-Q鱻食」，幾乎所有食材都與褐藻息息相關，供應健康原味的褐藻餐點給消費者。

▲Hi-Q鱻食的魚都是吃褐藻醣膠長大的，肉質鮮美無土味。（圖／記者徐溱謐攝）

現在加工食品氾濫，消費者越來越傾向吃健康原始的食材。「褐藻」又被稱作長壽菜，包括昆布、海帶、裙帶菜等，含有多種礦物質、維生素，是一種被大量運用在料理的食材，中華海洋生技公司執行長戴章皇表示，餐廳的料理從食材的源頭開始，養殖的魚都是吃「褐藻醣膠」長大的，肉質鮮美也更營養。

▲褐藻鱻食火鍋使用Hi-Q的海紅鯛魚和金目鱸魚片，還有牛奶貝、藍鑽蝦等多種海鮮。（圖／記者徐溱謐攝）

餐廳裡主打的料理是褐藻鱻食火鍋，海鮮有Hi-Q的海紅鯛魚和金目鱸魚片，搭配馬祖牛奶貝、藍鑽蝦、無添加的褐藻魚丸等，肉盤有美國特優沙朗、美國特優牛小排、伊比利豬、舒肥香料厚切小羔羊，羊蔬菜的部分則是農場無毒友善蔬果，副餐主食可以選擇褐藻米粉或Q彈芋香飯，餐後還有褐藻鮮奶霜淇淋和褐藻起司酥餅等甜點。

▲火鍋的肉品也是精心挑選的，有牛、豬、羊等選擇。（圖／記者徐溱謐攝）

除了火鍋外，餐廳還有2款夏日限定套餐主打低熱量、清爽無負擔的褐藻套餐，共應至8/31止。「清檸香茅仙女餐」主餐僅500卡，將肉質紮實的金目鱸魚和口感細緻的海紅鯛切成魚丁，搭配主廚以海鮮湯底和褐藻萃取液調製的南洋風味醬汁，拌在蕎麥涼麵上，搭配紅白蘿蔔絲和櫛瓜，吃起來相當清爽。

▲清檸香茅仙女餐的主餐和特製醬汁。（圖／記者徐溱謐攝）

另一道同樣適合夏天的褐藻套餐是「漾采活顏貴妃餐」，主餐熱量600卡，將褐藻梅酒製成的青梅醬加入150公克的金目鱸魚定溫蒸煮，讓魚肉不至於收縮得太緊實，保有細緻的口感，魚皮則軟嫩Q彈，吃起來沒有任何魚腥味或土味。

▲漾采活顏貴妃餐的金目鱸魚。（圖／記者徐溱謐攝）

戴章皇表示，公司經營養殖漁業已有22年，10多年前開始以褐藻醣膠養殖，經細胞實驗、動物實驗至人體實驗發現褐藻醣膠有保健效果，逐漸開始經營褐藻產品研發；Hi-Q鱻食裡的魚都是在屏東林邊和佳冬養殖，以「Hi-Q生態循環養殖系統保持魚池清潔，同時使用渦流系統讓魚每天游20公里，以達到最佳的肉質和油脂度。

▲Hi-Q褐藻生活館空間舒適，有桌椅讓客人休息。（圖／記者徐溱謐攝）

Hi-Q褐藻生活館一樓空間寬敞明亮，陳列著褐藻相關產品，還有許多木頭桌椅，來店裡逛逛即使沒有消費也可以坐下來稍作休息，非常舒適。

▼即使沒有消費也可以來生活館逛逛休息。（圖／記者徐溱謐攝）