瑞芳新景點！「水湳洞觀景平台」落成 360度眺望山海美景

▲水湳洞觀景平台視野無阻擋，可以360度盡攬山海並陳的景緻。（圖／新北市政府民政局提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

瑞芳又有全新觀景點！「水湳洞候車亭」鄰近陰陽海、基隆山及十三層遺址，是一覽山海的好去處，瑞芳區公所日前完成候車亭整建，並增建2樓觀景平台，登上平台視野無阻擋，可以360度盡攬山海並陳的景緻。

「水湳洞候車亭」因為位置佳，吸引許多遊客爭相到此飽覽美景，但濱海公路車輛多速度又快，相當危險，為提供民眾更安全的賞景處及候車環境，新北市瑞芳區增建長20公尺、寬5公尺觀景平台，等車之餘還能順便美拍。

瑞芳區長王坤南表示，水湳洞站是788、826、856、891當地重要公車路線，候車亭前方是陰陽海，後方為十三層遺址，週邊還有著名的黃金瀑布及報時山步道，下公車後只要走幾步路就可到觀景台上，360度飽覽金瓜石之美，感受小鎮山海風情。

▲水湳洞觀景平台今年4月完工，遊客可以一覽陰陽海、基隆山、十三層遺址及茶壺山等美景。

王坤南說，東北角地區潮溼多雨，為提供遊客更好的候車環境，向市府爭取220萬經費整建候車亭及增建觀景平台，今年4月完工。平台長20公尺、寬5公尺，遊客可以一覽陰陽海、基隆山、十三層遺址及茶壺山等美景，也能遮陽躲雨，是一座兼具觀景的多功能候車亭。

▲水湳洞漁港是《我們與惡的距離》拍攝場景。（圖／記者徐政璿攝）



景觀平台興建後，也可串連周邊黃金瀑布、黃金博物館等景點，一旁的水湳洞漁港正是《我們與惡的距離》拍攝場景，山腳下也有許多特色小吃。新北民政局專門委員陳耀川指出，除了水湳洞候車亭，新山里金石橋下的整地植栽等綠美化工程也完成整建，給市民更舒適的綠意環境。