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2019雙北夜間約會提案！愛心隧道、光雕、煙火秀浪漫到七夕

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▲深澳鐵道自行車夏季加碼延長，情人節限定。（圖／新北市觀旅局提供）

▲深澳鐵道自行車夏季加碼延長。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

再過不到一個月就是七夕情人節，今年多了不少夜間專屬打卡點，包含光雕穹頂、6分鐘煙火秀，也能跳上河豚自行車穿梭愛心隧道，《ETtoday旅遊雲》整理出今年才有的「情人約會提案」，牽起另一半湊熱鬧，讓感情瞬間增溫吧！

▲深澳鐵道自行車夏季加碼延長，情人節限定。（圖／新北市觀旅局提供）

▲暑假加碼夜間營運時段，結合沿線裝上新情人節主題，一入內迎來「愛」字樣的字母光雕及夜光花海。（圖／新北市觀旅局提供）

1.深澳鐵道自行車
為迎接七夕情人節到來，深澳鐵道自行車於7月至9月加碼夜間營運時段，結合沿線裝上新情人節主題，一入內迎來「愛」字樣的字母光雕及夜光花海，接著有山谷段的星空隧道，盡頭呈現粉紅愛心形狀，彷彿置身偶像劇般的場景，相當適合跟親愛的度過兩人世界。

▲今年的「大稻埕情人節」活動以「萬人一起唱情歌」為主題。（圖／北市觀傳局提供）

▲今年的「大稻埕情人節」活動以「萬人一起唱情歌」為主題。（圖／北市觀傳局提供）

2.2019大稻埕情人節
每年必看的煙火秀就在大稻埕，今年「大稻埕情人節」訂在8月3日至8月4日延平河濱公園舉行，觀傳局透露8月3日晚上的煙火秀將比去年更長，預計至少有360秒。並以「萬人一起唱情歌」為主題，特邀黃品源、茄子蛋、Boxing等接力演唱。情侶們可以一起品嚐美食、聽情歌、賞煙火，度過羅曼蒂克的情人節。

▲2019八里城市沙雕創作自7月13日展開。（圖／新北市政府高灘地工程管理處）

▲今年光雕以「囍悅」為主題，在河濱公園內設置愛戀涼亭、水藍波紋光廊、飛翔之夢及玩美戀歌等光環境設施。（圖／新北市政府高管處提供）

3.八里光雕
八里有夜間沙雕和浪漫光設施了！夜間光雕也將於8月10日開展，今年光雕以「囍悅」為主題，在河濱公園內設置愛戀涼亭、水藍波紋光廊、飛翔之夢及玩美戀歌等光環境設施，特別在綠帶草毯間設置了南瓜馬車、地景有聲鋼琴等互動式光雕，八里左岸變身情侶打卡勝地。另外，「2019八里城市沙雕」15座沙雕作品預計在8月中旬完成。

▲紅冠水雞把這裡當成繁衍後代的家,雙溪上林荷花田。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處,賞花快報提供）

▲雙溪上林荷花田夜間也能賞花，隨著光影變化更浪漫。（圖／翻攝自賞花快報粉絲專頁）

4. 雙溪夜間荷花田
雙溪現在白天可賞荷花，新北景觀處更配合睡蓮夜間綻放的特性，於範圍約3000平方米的睡蓮田中加裝LED燈飾，再輔以圓球漂浮燈點綴池面，隨著光影變化，把夜間睡蓮池打造得無比浪漫，即日起至七夕每天晚上6點到8點點燈，超適合情侶前來散步談心！

關鍵字： 情人節 情人節提案 新北市旅遊 台北市旅遊

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