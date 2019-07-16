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4米美人魚現身陶博館！還有暴龍超好拍 戲水區同步開放

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▲鶯歌陶瓷博物館。（圖／鶯歌陶瓷博物館、翻攝自鶯歌陶瓷博物館粉專）

▲全台唯一的夏日泥巴藝術季在陶博館開展，4米高的美人魚成最大亮點。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

記者彭懷玉／綜合報導

又有趣味新玩意！全台唯一的夏日泥巴藝術季在陶博館開展，將4米高的美人魚、兇猛的暴龍、神秘的摩艾、逼真的火車及巨大的蟾蜍等泥雕搬進館內，視覺效果強烈，再加上親子戲水區也同步開放，預計掀起一波打卡風潮。

▲鶯歌陶瓷博物館。（圖／鶯歌陶瓷博物館、翻攝自鶯歌陶瓷博物館粉專）

▲鶯歌陶瓷博物館泥塑暴龍。（圖／翻攝自鶯歌陶瓷博物館粉專

「2019夏日泥巴藝術季」今（16）日正式開幕，是陶博館首次舉辦的活動，共邀請游忠平、謝嘉亨、許明香、李善愔、林義傑、黃偉茜等9位藝術家創作8件大型泥雕，包括美人魚、火車、各國建築串燒、蟾蜍、暴龍、摩艾石像等，其中《我愛超級美人魚》作品達4米高，還開放民眾坐在上面拍照，為藝術季最大亮點之一。

鶯歌陶瓷博物館戲水區（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

▲鶯歌陶瓷博物館戲水區也同步開放至10月13日。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

另外，藝術季安排泥漿彩繪、動力沙、泥塑大賽、泥雕體驗營、不動雕像街頭藝人演出等系列活動。除了「2019夏日泥巴藝術季」之外，位於陶瓷藝術園區水廣場的戲水區也同步開放至10月13日，全新鋪設的馬賽克地磚及人工草皮，提供大眾更安全舒適的遊憩空間。週邊的草坪野餐區、窯烤美食區、陶瓷體驗區、大型沙坑區及室內的小陶窩親子遊憩區，十分適合親子共遊。

鶯歌陶瓷博物館戲水區（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

▲週邊的草坪野餐區、窯烤美食區、陶瓷體驗區、大型沙坑區及室內的小陶窩親子遊憩區，十分適合親子共遊。（圖／鶯歌陶瓷博物館提供）

2019夏日泥巴藝術季
地點：鶯歌陶瓷藝術園區
地址：新北市鶯歌區文化路200號
開放日期：7月16日至9月1日止

▲鶯歌陶瓷博物館。（圖／IG@karyq_1020提供）

▲鶯歌陶瓷博物館清水模建築是IG熱點。（圖／IG@karyq_1020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

水廣場戲水區
開放日期：7月16日至10月13日止
開放時間：平日：上午9：30 至 下午5：00；假日：上午9：30 至 下午6：00（每週一進行水池水質管理維護，暫停開放。水池清洗消毒日暫停開放： 8/5 - 8/6、9/9 - 9/10、10/7 - 10/8）
免費參觀

關鍵字： 新北市旅遊 鶯歌區旅遊 陶博館 2019夏日泥巴藝術季

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