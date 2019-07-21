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暑假就是要玩水！「通霄海水浴場」重新開放　一招拿免費門票

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▲▼苗栗縣,通霄,通霄海水浴場。（圖／記者胡順惠攝）

▲通霄海水浴場7月6日重新開幕。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／苗栗縣報導、攝影

炎炎夏日最適合玩水消暑，苗栗縣的「通霄海水浴場」7月6日重新開幕，距離通霄火車站路程只需10分鐘，適合全家大小一同遊玩！通霄海水浴場在20多年前是超夯景點，後來因為沙灘被保安林地包圍而關閉，現在由鎮公所接手，遊客只要在通霄鎮上店家消費滿100元，即可免費獲得入園券一張。

▲▼苗栗縣,通霄,通霄海水浴場。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼通霄海水浴場是不少當地人心中最美回憶。

▲▼苗栗縣,通霄,通霄海水浴場。（圖／記者胡順惠攝）

14公頃的通霄海水浴場（原名虎嶼浴場）距離火車站只需10分鐘路程，是不少通霄人心中最美回憶，20幾年前時是超夯景點，入場車隊常常都要排隊半小時起跳，園區裡平日上千遊客、假日更高達上萬人，月營業額達3600萬，不過隨著保安林地違規使用及娛樂多元化等影響，海水浴場沒落，2018年因委外招標不順，封場1年。

▲▼苗栗縣,通霄,通霄海水浴場。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼大朋友看海、小朋友能堆沙玩水。

▲▼苗栗縣,通霄,通霄海水浴場。（圖／記者胡順惠攝）

雖然今年依然招標困難，歷經4次流標後，通霄鎮公所決定親自接手，6月試營運1個月，7月6日重新開幕，希望能重新恢復往日榮景。重新開幕後，通霄人免門票費用，外地人只要到鎮上消費滿100元，即可獲得入場券一張，把利多分給店家，帶動鎮上經濟。

▲▼苗栗縣,通霄,通霄海水浴場。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼攤販小吃及舞台。

▲▼苗栗縣,通霄,通霄海水浴場。（圖／記者胡順惠攝）

通霄海水浴場

地址： 苗栗縣通霄鎮海濱路41-1號，距離通霄火車站路程約10分鐘。
門票：
1.凡設籍本鎮之鎮民，只要出示身分證件即可入場。
2.外鄉鎮民眾，憑入場券始可免費入場。
(1)只要到通霄一般商家消費（診療單位除外），不限金額，可憑消費向商家免費索取海水浴場入場券。
(2)每人每次消費只限索取一張入場券。

開放時間：08:00至17:00

▲▼苗栗縣,通霄,通霄海水浴場。（圖／記者胡順惠攝）

▲只要事先申請就能搭帳棚。

關鍵字： 通霄 通霄鎮 苗栗縣 海線 看海 通霄海水域場 苗栗旅遊

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