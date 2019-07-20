ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

搭火車去看海！暑假一日玩透通霄　「最美海景小鎮」好療癒

ETtoday旅遊雲

▲▼通霄火車站,苗栗縣。（圖／記者胡順惠攝）

▲必須搭乘海線，才可以到達通霄火車站。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／苗栗縣報導、攝影

你已經想好暑假要去哪裡玩了嗎？如果想趁著暑假來趟放鬆輕旅行，不妨搭乘火車到海線中段的通霄火車站，不僅能一窺台灣西部令人屏息的綿延海岸線，還能到海拔僅93公尺虎頭山散步，神社、砲台完整保留日治時期軌跡，是個適合全家同遊的美麗小鎮，這篇幫你一次統整必去景點，快趁著假期出發吧！

提到「通霄」這個小鎮，應該不少人都感到陌生，它位於苗栗縣西南部，地形以丘陵、平原為主，人口僅3.5萬人，早年以農漁業、木雕業為主，像是國寶級雕刻大師朱銘就是通霄人。不過，近年來出生率下降、年輕人口外移，苗栗縣政府今（2019）年向中央申請8000萬元補助，積極活化通霄觀光。

▲▼苗栗縣,通霄。（圖／記者胡順惠攝）

▲高120公尺的火力發電機成為通霄地標。

通霄海水浴場

通霄海水浴場（原名虎嶼浴場）距離火車站只需10分鐘路程，曾經是最夯景點，20年前光入場車隊就要排上半小時，是許多通霄人的美好回憶，不過因為沙灘被保安林地包圍而關閉，原本鎮公所希望委外經營，不過歷經4次流標後，現在由鎮公所親自接手，7月6日重新開幕；同時，也與鎮內店家合作，遊客只要到鎮上消費滿100元，即可獲得一張免費入場券，推動鎮內觀光。

地址： 苗栗縣通霄鎮海濱路41-1號，距離通霄火車站路程約10分鐘。

門票
1.凡設籍本鎮之鎮民，只要出示身分證件即可入場。
2.外鄉鎮民眾，憑入場券始可免費入場。
(1)只要到通霄一般商家消費（診療單位除外），不限金額，可憑消費向商家免費索取海水浴場入場券。
(2)每人每次消費只限索取一張入場券。

開放時間：08:00至17:00

▲▼苗栗縣,通霄,通霄海水浴場。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼海水浴場是許多通霄人的美好回憶。

▲▼苗栗縣,通霄,通霄海水浴場。（圖／記者胡順惠攝）

虎頭山公園

虎頭山海拔僅93公尺，適合全家人午後散步，到此絕對不能錯過半山腰的通霄神社，是文化局指定的歷史建築，再花半小時爬到山頂，便能360度無遮蔽飽覽全鎮視野，遠眺蔚藍大海、漁船及風力發電機，夕陽西下時搭配橘紅落日，美得就像一幅畫。

地址：苗栗縣通霄鎮通東里中正路8號，離通霄火車站約10分鐘路程

▲▼苗栗縣,通霄,虎頭山公園,通霄神社。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼苗栗縣,通霄,虎頭山公園,通霄神社。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼苗栗縣,通霄,虎頭山公園,通霄神社。（圖／記者胡順惠攝）

飛牛牧場

飛牛牧場前身是中部青年酪農村，占地120公頃，由吳敦瑤與施尚斌2家共同開發，《夕陽山外山》、《薰衣草》多部偶像劇都來此取景，需購買門票入場，門票可兌換一杯乳製品。遊客能親自餵食牛、羊吃草，也能體驗擠牛奶，還有不定時的牛奶甜點DIY，相當適合親子同遊。

開放時間：07:00 至19:00
入園票價：
國中（含）以上　全票　220元
40人（含）以上之　團體票　200元
國小一至六年級　學童票　180元
3歲至幼稚園　幼童票　150元
65歲以上　敬老票　150元
優惠票　110元

▲飛牛牧場。（圖／翻攝自飛牛牧場粉絲專頁）

▲▼飛牛牧場非常適合親子同遊。（圖／翻攝自飛牛牧場粉專）

飛牛牧場。（圖／取自飛牛牧場粉絲專頁）

秋茂園

秋茂園興建於1975年，占地約4公頃，是旅日華僑黃秋茂所建，園內有許多十二生肖、西遊記、鄭成功、牛和牧童塑像、母子像等人物塑像，是許多五、六年級生的共同回憶，因為免費開放參觀，當年是許多國小遠足首選。不過自從黃秋茂過世後，園區缺乏管理，雕像日漸斑駁，詭異氣氛傳出許多靈異傳說，2013年已重新整修，建議白天先前往遊玩。

地址：苗栗縣通霄鎮通灣里20號

開放時間：08：00至17：00

票價：免費

▲▼苗栗縣,通霄,秋茂園。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼苗栗縣,通霄,秋茂園。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼苗栗縣,通霄,秋茂園。（圖／記者胡順惠攝）

關鍵字： 通霄 通霄鎮 苗栗縣 海線 看海 通霄海水域場 虎頭山公園 飛牛牧場 秋茂園 苗栗旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首創「泡泡浴缸電影院」在台南

爸爸節星級飯店優惠懶人包

北部3處真秘境藏百年「地下水宮殿」

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

七夕揪單身狗歡唱空中KTV

2019太麻里金針花季7/27開跑

夜宿興隆天文觀測站「用星斗當棉被」

七夕賞煙火台北2大高空煙火秀

情侶必訪嘉義大埔360度夢幻湖景

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

熱門行程

最新新聞更多

哥本哈根舊抽水站改裝成精品套房！

「隱藏版海景小鎮」通霄這樣玩！

七夕揪單身狗歡唱空中KTV

夜宿興隆天文觀測站「用星斗當棉被」

爸爸節星級飯店優惠懶人包

馬來西亞生態保育之旅

耐斯王子大飯店推棒球主題餐宿

倒數10天！朝聖1500本「立體書橋..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366