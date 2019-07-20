搭火車去看海！暑假一日玩透通霄　「最美海景小鎮」好療癒

▲必須搭乘海線，才可以到達通霄火車站。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／苗栗縣報導、攝影

你已經想好暑假要去哪裡玩了嗎？如果想趁著暑假來趟放鬆輕旅行，不妨搭乘火車到海線中段的通霄火車站，不僅能一窺台灣西部令人屏息的綿延海岸線，還能到海拔僅93公尺虎頭山散步，神社、砲台完整保留日治時期軌跡，是個適合全家同遊的美麗小鎮，這篇幫你一次統整必去景點，快趁著假期出發吧！

提到「通霄」這個小鎮，應該不少人都感到陌生，它位於苗栗縣西南部，地形以丘陵、平原為主，人口僅3.5萬人，早年以農漁業、木雕業為主，像是國寶級雕刻大師朱銘就是通霄人。不過，近年來出生率下降、年輕人口外移，苗栗縣政府今（2019）年向中央申請8000萬元補助，積極活化通霄觀光。

▲高120公尺的火力發電機成為通霄地標。

通霄海水浴場

通霄海水浴場（原名虎嶼浴場）距離火車站只需10分鐘路程，曾經是最夯景點，20年前光入場車隊就要排上半小時，是許多通霄人的美好回憶，不過因為沙灘被保安林地包圍而關閉，原本鎮公所希望委外經營，不過歷經4次流標後，現在由鎮公所親自接手，7月6日重新開幕；同時，也與鎮內店家合作，遊客只要到鎮上消費滿100元，即可獲得一張免費入場券，推動鎮內觀光。

地址： 苗栗縣通霄鎮海濱路41-1號，距離通霄火車站路程約10分鐘。

門票：

1.凡設籍本鎮之鎮民，只要出示身分證件即可入場。

2.外鄉鎮民眾，憑入場券始可免費入場。

(1)只要到通霄一般商家消費（診療單位除外），不限金額，可憑消費向商家免費索取海水浴場入場券。

(2)每人每次消費只限索取一張入場券。

開放時間：08:00至17:00

▲▼海水浴場是許多通霄人的美好回憶。

虎頭山公園

虎頭山海拔僅93公尺，適合全家人午後散步，到此絕對不能錯過半山腰的通霄神社，是文化局指定的歷史建築，再花半小時爬到山頂，便能360度無遮蔽飽覽全鎮視野，遠眺蔚藍大海、漁船及風力發電機，夕陽西下時搭配橘紅落日，美得就像一幅畫。

地址：苗栗縣通霄鎮通東里中正路8號，離通霄火車站約10分鐘路程

飛牛牧場

飛牛牧場前身是中部青年酪農村，占地120公頃，由吳敦瑤與施尚斌2家共同開發，《夕陽山外山》、《薰衣草》多部偶像劇都來此取景，需購買門票入場，門票可兌換一杯乳製品。遊客能親自餵食牛、羊吃草，也能體驗擠牛奶，還有不定時的牛奶甜點DIY，相當適合親子同遊。

開放時間：07:00 至19:00

入園票價：

國中（含）以上 全票 220元

40人（含）以上之 團體票 200元

國小一至六年級 學童票 180元

3歲至幼稚園 幼童票 150元

65歲以上 敬老票 150元

優惠票 110元

▲▼飛牛牧場非常適合親子同遊。（圖／翻攝自飛牛牧場粉專）

秋茂園

秋茂園興建於1975年，占地約4公頃，是旅日華僑黃秋茂所建，園內有許多十二生肖、西遊記、鄭成功、牛和牧童塑像、母子像等人物塑像，是許多五、六年級生的共同回憶，因為免費開放參觀，當年是許多國小遠足首選。不過自從黃秋茂過世後，園區缺乏管理，雕像日漸斑駁，詭異氣氛傳出許多靈異傳說，2013年已重新整修，建議白天先前往遊玩。

地址：苗栗縣通霄鎮通灣里20號

開放時間：08：00至17：00

票價：免費