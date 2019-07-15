不只看巨型郵輪！基隆打卡點7月夜晚變身「露天音樂舞台」

▲基隆海洋廣場即日起到7月21日變身露天音樂舞台。（圖／基隆市政府交通旅遊處提供）

旅遊中心／綜合報導

基隆不只潮濕的「雨味」和龐大郵輪進駐，也可以充滿文青味！基隆海洋廣場7月12日到7月21日下午6點到9點變身露天音樂舞台，除了音樂表演之外，還包括文創、特色市集及閱讀主題專區，讓基隆市民和旅客感受不一樣的港都風情。

▲星夢郵輪世界夢號宛如一艘海上巨無霸，停泊基隆港口。（圖／記者彭懷玉攝）

基隆市文化局結合基隆水岸、海洋城市特色，舉辦「2019基隆仲夏樂集」系列活動，內容以音樂類表演為主，一共有5個場次，邀請多位音樂家到場表演，類別有電鋼琴、大提琴、小提琴、小號演奏、吉他彈唱、爵士鼓、口琴吹奏及樂團演唱，民眾可在海風吹拂下欣賞演出，讓思緒跟隨音符飛揚到外太空。

▲基隆中山陸橋預計在明年進入歷史。（圖／IG@molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

此外，周邊進駐文創、特色商品市集和「閱讀」主題專區，包含獨立書店、親子闖關活動等，7月週末日暮時分，20日有魚條樂團Fish Stick、賴小不-爵士鼓演奏、理想混蛋Bestards等接續演出，海洋廣場不只是郵輪觀賞點，也變身期間限定露天音樂廣場。

不曉得怎麼安排行程的旅客，周末遊覽完基隆潮境公園、海科館、忘憂谷或神秘海岸後，不妨順路來市區的海洋廣場體驗浪漫的音樂饗宴，再到即將拆遷的中山陸橋拍網美照，讓一日基隆小旅行更圓滿。