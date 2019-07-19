Iku老師Tabirai租車沖繩自駕到處問「覺得台灣怎麼樣」9成民眾狂讚：台灣人超溫柔





▲日本籍的YouTuber「Iku老師」這次趁著暑假帶著夥伴到沖繩自駕旅遊，為了讓行程輕鬆享受度假感，特別提前上《Tabirai日本租車比價網》預約，行蹤跑遍沖繩北中南各大景點，途中順便揭露日本人眼中的台灣。（影、圖／取自Iku老師Youtube）

生活中心／綜合報導

日本籍的YouTuber「Iku老師」來台灣生活超過10年，熱愛珍珠奶茶與夜市美食的他擁有廣大粉絲追隨，這次趁著暑假帶著夥伴到沖繩自駕旅遊，為了讓行程輕鬆享受度假感，特別提前上《Tabirai日本租車比價網》預約，行蹤跑遍沖繩北中南各大景點，甚至不忘當起國際外交官！影片中，Iku沿途訪問當地人對台灣的印象，大家不外乎是列舉美食豐富、風景美等特徵，其中更釣出一位老奶奶回憶，難忘台灣人的溫柔與善良，「當年戰爭謝謝台灣人救了我的爺爺，我很感激。」催淚指數飆破100％，見證原來台灣最打動人心的地方真的是「人」。





▲老奶奶覺得台灣人特別溫和善良。

Iku老師與夥伴們這次沖繩遊完全自己開車，沒有偷懶的嫌疑！揮別一如往常的特定景點，這次玩樂路線偏好文化體驗，除了擁抱碧海藍天的秘境景色，一開場就嘗試自製天然的手工肥皂，搓揉的綿密泡泡驚為天人，瞬間洗淨被黏膩汗水沾染的臉頰。繼續開車出發北上「恩納村」那裡有令世界潛水好手們稱羨的高超透明度海域，享受白天夜晚的探險旅途，過程中也享受當地人一邊飲食一邊有三弦琴伴奏的傳統，厲害的是Iku老師連清明節掃墓也亂入參加，該橋段讓網友直呼：「真的體驗的hen廣！」

說到沖繩自助旅遊，台灣人一定不陌生！古宇利島、海洋博物館、勝連城蹟到萬座毛等，每個轉彎都是絕世獨立的天然美景與歷史遺跡，令人立刻想安排個5天4夜，靜靜的踩點玩一波，不過點到點的距離遙遠，這時後自駕開車是最輕省的玩法。



經驗豐富的Iku老師指出玩沖繩的關鍵：「不要在機場租車，因為等好久。」最快速的方法即是進行租車網預約，此次他利用《Tabirai日本租車比價網》預定取車及還車地點，台灣人只要準備護照、駕照、駕照翻譯與預約內容就能夠輕鬆租車，所有金額涵蓋免責賠償險、消費稅且不須加價，如果擔憂語言不通，現場配有中文解說店員提供資訊，每台車隨附中文導航，差別只是左、右兩邊要協調，畢竟日本是「左行」路線，出發前還是好好模擬一下唷！

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向來幽默風趣的Iku老師，帶著漂亮的女伴出發玩沖繩，他說，沖繩早上10點～11點交通意外較多，尖峰時刻大家行駛要注意路況，特別右轉時，方向盤與輪胎弧度要廣，避免與對向來車擦撞。

▲台灣人到日本租車旅遊，常常左右不分，要記得日本駕車習慣左行。

▲台灣人溫柔、溫和的個性是一大優點！

叮嚀完開車注意事項，Iku靈機一動收集當地人對「台灣的印象」採訪多名男女老少，沒想到台灣最讓人懷念的是「人」，超過9成都說台灣人超善良、溫暖，「人很溫和！」其中有位男士回憶，台灣是人情味很重的地方，某次到機場迷路幫忙指路，引領他走到自動售票機買票，差點直接掏錢買單，讓他非常驚呼真的太熱情；一名奶奶則說，抗戰時期爺爺是飛機機械師，被分派到台灣之後遇到的台灣人很善良，「為了不讓美軍發現，把爺爺藏起來用傳送到與那國島，」雖然未曾到過台灣，但奶奶十分感激這份恩情。





▲台灣美食受到沖繩人肯定，尤其滷肉飯、小籠包與珍珠奶茶令人念念不忘。



台灣身為美食天堂，滷肉飯、小籠包、珍珠奶茶則是沖繩人念念不忘的美好滋味 ，超過7成的沖繩人對於台灣從大小巷弄到餐館飯店都「好吃」這件事，完全舉雙手贊成！另外，部分都認為台灣感覺像是朋友、夥伴，和沖繩有親密的感覺，也有人認為台灣最美的景點是九份，更難忘台灣的重金屬樂。

Iku訪到一位商家老闆則表示，相較日本女性，他觀察到台灣女生比較強勢，「去哪裡、吃什麼好像全是女孩決定。」也有人非常欣賞台灣計程車司機，「開超快，我要抓緊手把！」感覺蠻刺激。

沖繩自駕非常安全，有一大重點是當地人車速不快，非常守法與禮讓，Iku老師表示，沖繩開車看到黃燈謹記不要闖，「一定要停下來！」車子也要保持距離，不要急急忙忙的猛超速。其實《Tabirai日本租車比價網》不侷限沖繩，日本全國都有知名租車公司的據點可比價預約，預約網站簡單明瞭，顯示各地租車的安心價格，同時提供車型選擇，無論閨蜜旅遊、親子旅遊、畢業旅行，儘早安排交通事宜，一起享受難得悠閒的美好假期。

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