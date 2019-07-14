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絕美湖泊、高爾夫場！歐洲首座ALILA度假村2023年瑞士開幕

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▲Alila La Gruyère。（圖／凱悅酒店集團提供）

▲歐洲首座品牌度假村Alila La Gruyère即將登場。（圖／凱悅酒店集團提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

酒店集團阿麗拉以奢華度假村聞名，Alila品牌版圖覆蓋了印尼、印度、中國、柬埔寨、馬來西亞、阿曼以及美國，繼2018年積極拓展亞太地區事業版圖後，近期宣布將在歐洲創建第一座ALILA度假村，預計將於2023年開幕。

凱悅酒店集團宣布，子公司已與Ben Golf Investissements SA旗下的Resort 4 SA簽訂管理協議，將於歐洲創建首個Alila品牌度假村。看準高端市場，首次進駐歐洲選在風景如畫的瑞士，Alila La Gruyère將設在La Gruyère的Pont-la-Ville，屬於瑞士西部的弗里堡州，La Gruyère以優美風景、迷人中世紀小鎮及世界聞名的奶酪與巧克力工廠著稱。

▲Alila La Gruyère。（圖／凱悅酒店集團提供）

▲Alila La Gruyère預計將在2023年開幕。

Alila La Gruyère度假村坐落於高爾夫度假勝地，擁有一座風景如畫的湖泊，度假村共有85間客房和27間公寓。地理位置優越，周圍環繞著原始純淨的自然風光，遊客能眺望Gruyère湖的絢麗景色徹底放鬆身心靈。

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關鍵字： 瑞士旅遊 歐洲旅遊 星級飯店 Alila La Gruyère

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