女主廚進駐媽咪講！小孩玩旋轉木馬　爸媽吃「股神級牛排」

▲媽咪講親子餐廳女主廚Ting研發新菜「肋眼10oz牛排」。（圖／媽咪講親子餐廳提供）

記者徐溱謐／台北報導

媽咪講親子餐廳開幕3年多，除了讓小朋友開心玩的遊戲設施外，對於餐廳的餐點也非常講究。今年請來菲律賓籍女主廚Ting，她曾在股神巴菲特指定牛排餐廳Smith & Wollensky服務過，在媽咪講推出3道新料理，讓客人享用「股神等級」的肋眼牛排。

「肋眼10oz牛排」將大份量肋眼牛排先煎過，再放進烤箱烤到表皮焦香微酥，熱騰騰地端上桌，切開後肉汁滿溢，搭配當季現烤蔬菜和主廚特調的牛排醬汁，帶點奶油蘑菇的香氣是主廚的祕方。

▲德墨奶油雞肉義大利麵有淡淡的咖哩香，卻不會太重口味。（圖／記者徐溱謐攝）

另一道料理「德墨奶油雞肉義大利麵」是Ting結合東南亞背景設計出的新菜色，煎過的雞腿肉表皮酥脆，肉質軟嫩多汁，醬汁加入椰奶與南洋香料，有點咖哩的香氣，吃起來卻不會覺得口味太重。

▲夏威夷漢堡搭配炙燒過的台灣鳳梨，酸酸甜甜的很開胃 。（圖／記者徐溱謐攝）

「夏威夷漢堡」選用美國牛肉，將肥瘦比例調整過的漢堡肉香煎，再配上炙烤過的台灣在地的鳳梨，和番茄、生菜一起夾進烤到香酥的漢堡麵包中，酸酸甜甜的很開胃。

▲女主廚Ting在廚房工作認真，聊起天來卻滿是笑容非常親和。（圖／媽咪講親子餐廳提供）

女主廚Ting受訪時說，「在來台灣之前，我只是個普通的上班族，28歲時因為喜歡料理，就這樣來到台灣，進入餐飲界。」沒想到這麼一待就是20多年，她也坦言對女性來說，在廚房工作其實不太容易，「女性廚師的魅力在於有細心的一面，相較於男性廚師的自信，女性廚師更韌性、柔軟，只要用心都能讓大家感受到。」

▲媽咪講最有名的就是小型室內旋轉木馬。（圖／記者徐溱謐攝）

媽咪講親子餐廳最廣為人知的就是室內旋轉木馬，音樂響起時，主持人會邀請孩子們一起搭旋轉木馬同樂；另一個適合各年齡層玩的設施是「互動球池」，遊戲直接投影在牆壁上，拿著塑膠球往牆壁丟，不同遊戲有不同玩法，像是拿著球丟小偷、避開警察，或是拿球往牆上的投影籃框丟，幾個好友比賽誰能得到最多分。

▼互動球池的遊戲各年齡層都很喜歡玩。（圖／記者徐溱謐攝）