喵力大發！史上最萌「貓美術館」31日前學生優惠再送贈品

▲貓美術館9月15日前在花博公園流行館展出。（圖／北市府產業局提供）

旅遊中心／綜合報導

當名畫主角全化身喵星人，會是多麼趣味的畫面！喵星人美術館9月15日前在花博公園流行館展出，主辦單位今（13日）宣布，即日起至7月31日止，凡高中職或大專院校學生出示證件，兩人同行即享學生優惠票230元，並贈送展場限定L夾2個（隨機不挑款）。展區「貓創空間」全新的莫蘭迪藍貓也於日前首度見客，歡迎大小朋友一起來創作空間作畫。

▲世界名畫「蒙娜麗莎」變成「蒙娜麗喵」。（圖／聯合數位文創提供）

此展覽為日本知名畫家山本修首場海外大型特展，從超過500件的創作中，精選60件囊括東西洋藝術史的原創真跡創作，舉凡世界名畫「蒙娜麗莎」變成「蒙娜麗喵」、「戴珍珠耳環的少女」變「戴珍珠耳環的小喵」，許多名畫主角都變成了喵星人。主辦單位還規劃了「喵趣空間」，營造出各種貓喜歡的大型裝置。參觀民眾可以走進每一幅被「喵化」的名畫中變身為貓，化身為名畫、藝術裝置中的一份子，還可以拍下各種有趣新奇的萌照，在欣賞藝術畫作之餘，也增添許多觀展樂趣。

▲活動期間3台279路線化為「貓主題寵物友善公車」，車上有精緻的主題佈置。（圖／北市府產業局提供）

此外，展區每週五開放旅客帶毛小孩一同觀展，只要遵守「寵物不落地規範」，把寵物置於籠子、背包等空間，即可與自己心愛的寵物同遊喵的世界。特別的是，活動期間3台279路線化為「貓主題寵物友善公車」，車上不僅有精緻的主題佈置，民眾掃描車上QR code可取得北市動物友善店家地圖。

貓．美術館–CAT ART世界名畫展

期間：6月21日至9月15日10:00-18:00（17:30最後入場）

地點：台北花博公園流行館（台北市中山區玉門街1號）