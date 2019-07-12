直擊「威尼斯嘉年華」！此生必去的華麗盛宴當一日明星

▲威尼斯嘉年華是「世界三大嘉年華」之一。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

文、圖／彭懷玉

與巴西里約熱內盧、法國尼斯嘉年華並列為「世界三大嘉年華」，威尼斯嘉年華（Carnevale Di Venezia）是如此獨特的存在，還不需買門票就能大飽眼福。今年3月，在郵輪之旅偷出半天時間，興沖沖趕上這場盛宴，在聖馬可廣場流連忘返，捕捉一年一次的難得景象。

▲在郵輪之旅偷出半天時間，興沖沖趕上這場威尼斯嘉年華盛宴。



威尼斯面具嘉年華最初起源於12世紀，據傳是威尼斯大公國打敗阿基利亞城邦的慶祝活動，每年2、3月間，在聖馬可廣場周遭舉辦大型慶典，2週的黃金時間，湧入來自世界各地的遊客，把水都擠得水泄不通，不提早訂房一定會向隅。

▲每年2、3月嘉年華期間，是全世界遊客湧入威尼斯的巔峰，不提早訂房一定會向隅。

每年到了此時，進入威尼斯全城沸騰的時刻，人人只要戴上面具、換上中古世紀華服，彷彿拋下世俗繁文縟節，不需在乎職業、階級，盡情釋放內在靈魂，你可以裝扮成貓女、王公貴族，甚至跳脫性別女扮男裝，裝扮者各各卯足了勁吸引目光，爭相成為鎂光燈的焦點，對觀者的我們，也在一個比一個怪誕、華麗的裝扮中獵奇，心裡不免嘀咕，「如果還有下次，一定要好好裝扮一下！才能融入啊。」

▲▼你可以裝扮成貓女、王公貴族，甚至跳脫性別女扮男裝，裝扮者各各卯足了勁吸引目光，爭相成為鎂光燈的焦點。

其實，來不及裝扮也沒關係，威尼斯大街小巷都有販賣各式面具，有傳統面具、貓臉、勾嘴大夫、鴿子面具，各種顏色樣式不一而足，任君挑選，價位也能接受，戴上面具也比較有參與感。即使有些人嫌太大，不想帶回去掛在牆上「嚇人」，也有不少面具造型磁鐵，顯然變成最適合送人的伴手禮，輕便又有紀念價值。

▲▼就這一次經驗而言，裝扮者多是40~70歲之間的女性，年輕的也有，但算是少數。

其實我並不知道這些Cosplayer有幾成是在地人，但就這一次經驗而言，他們多是40~70歲之間的女性，年輕的也有，但算是少數，可以窺知的是，在這段嘉年華期間，人人都毫不畏懼鎂光燈，甚至是爭相成為「主角」，會站在廣場中間，像個雕像一樣讓旅客拍。

▲▼威尼斯嘉年華以聖馬可廣場為中心，向外圍延伸。

值得注意的是，若有Cosplayer呼叫你過去拍照，可別傻傻過去，因為他們可能會趁機敲竹槓，不付個20歐難以脫身，人潮多時也請注意身邊財物，以免因失竊而大掃遊興。

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