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11米高Ryan獅水上漂！韓國夏天限定KAKAO FRIENDS水上樂園

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▲▼KAKAO FRIENDS水上樂園。（圖／翻攝自IG@KAKAO FRIENDS）

▲KAKAO FRIENDS水上樂園。（圖／翻攝自IG@KAKAO FRIENDS

記者蔡玟君／綜合報導

繼5月底全球第一座Kakao Friends主題樂園在首爾南山塔開幕後，趁著暑假到來，Kakao與江原道的水上樂園合作，打造出夏日限定的「Kakao Friends水上樂園」，粉絲可以看到韓國國內最大的萊恩獅（Ryan）在水上漂浮，還能一起拍照打卡，從即日起只到9月30日為止。

▲▼KAKAO FRIENDS水上樂園。（圖／翻攝自IG@KAKAO FRIENDS）

▲空拍看超巨大萊恩獅。（圖／翻攝自IG@KAKAO FRIENDS

韓國水上樂園Ocean World（비발디파크 오션월드）是韓國最受歡迎的水上樂園之一，分為室內與室外戲水兩大區域，從刺激的滑水道到舒緩的漂漂河，甚至是兒童戲水、溫泉、SPA區在這裡應有盡有，無論夏日還是冬天都能在這裡找到樂趣。

▲▼KAKAO FRIENDS水上樂園。（圖／翻攝自IG@KAKAO FRIENDS）

▲可愛的萊恩獅雕像。（圖／翻攝自IG@KAKAO FRIENDS）

今年Kakao與Ocean World合作，打造暑假限定的Kakao Friends水上樂園，Kakao在這裡打造出11公尺高的萊恩獅，也是韓國最大的萊恩獅，抱著泳圈在水中漂浮，成為樂園內吸睛亮點，在岸旁也有可愛的萊恩獅帶著墨鏡站在一旁，讓旅客可以近距離一起拍照打卡，為樂園增添可愛魅力，是今年到韓國玩水不可錯過的亮點。

地址：江原道洪川郡西面八峰里1290-2
官網：https://www.daemyungresort.com/daemyung.vp.oceanworld.index.ds/dmparse.dm

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關鍵字： KAKAO FRIENDS 韓國旅遊 南韓旅遊 日韓風 江原道

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