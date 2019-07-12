情侶放閃新勝地！光穹頂超浪漫「八里城市沙雕」7/13開展

▲2019八里城市沙雕創作自7月13日展開。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

八里有夜間沙雕和浪漫光設施了！「2019八里城市沙雕」自7月13日展開，民眾可觀賞沙雕師傅精彩的創作過程，15座沙雕作品預計在8月中旬完成，夜間光雕也將於8月10日開展，伴隨愛戀涼亭、水藍波紋光廊、飛翔之夢及玩美戀歌等光環境設施，八里左岸化身情侶約會新亮點。

▲八里左岸婚紗廣場裝置15座沙雕藝術品，以「悠閒時光」為主題，有響應環保的「快閃沙雕-消失的冰原」，隨潮汐變化改變風貌的「巨大快閃沙畫」。

新北市政府高管處在八里左岸婚紗廣場，裝置15座沙雕藝術品，以「悠閒時光」為主題，有響應環保的「快閃沙雕-消失的冰原」，隨潮汐變化改變風貌的「巨大快閃沙畫」，更突破傳統沙雕展出形式，還有互動沙雕「親愛的我把你變出來」、「誰是麻豆」、「八里之聲」等，帶給觀者全新感受。

▲8月10日在婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭沿線「八里光雕」同步開展。



另外，8月10日在婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭沿線「八里光雕」同步開展，今年光雕以「囍悅」為主題，在河濱公園內設置愛戀涼亭、水藍波紋光廊、飛翔之夢及玩美戀歌等光環境設施，特別在綠帶草毯間設置了南瓜馬車、地景有聲鋼琴等互動式光雕，八里左岸變身情侶打卡勝地。



此外，園區內人行步道及渡船頭徒步區規劃有預見愛、星語心願、心路幸福多種主題，以流星燈、小碎燈、造型燈片、投光燈等素材架構出帶狀廊道，呈現數大就是美的意象，讓八里左岸呈現別於以往的浪漫面貌。