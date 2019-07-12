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桃園人玩水了！9處親水公園「水舞設施」即起開放免費玩

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▲9座公園即日起開放戲水設施。（圖／桃園市政府觀旅局提供）

▲9座公園即日起開放戲水設施，圖為中壢區六和兒童公園的水舞噴水設施 。（圖／桃園市政府觀旅局提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

高溫持續飆升，桃園人不用跑遠，境內就有許多親水公園可玩水消暑！即日起至8月31日，桃園、中壢、龍潭等地區共開放9座公園戲水設施，將定時啟動水舞噴水，讓懶得排行程的父母們，也能帶小孩度過暢涼仲夏。

桃園區
永康公園、陽明公園、民族公園、建國公園
開放時間：10:00-18:00

▲9座公園即日起開放戲水設施。（圖／桃園市政府觀旅局提供）

▲桃園區民族公園。

中壢區
六和兒童公園-水舞噴水設施
開放時間：09:00-17:00，每2小時1次，每次10分鐘

萬坪公園-水幕濂
開放時間：14:00-19:00，每整點及30分，啟動15分鐘

莒光公園-水舞噴水設施
開放時間：14:00-19:00，每整點啟動10分鐘

光明公園-水舞噴水設施
開放時間：10:00-11:00、15:00-18:00，每整點啟動15分鐘

▲龍潭運動公園。（圖／IG@joanwu520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲龍潭運動公園。（圖／IG@joanwu520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

龍潭區
龍潭運動公園
開放時間：周二、三、四09:00-17:00，周六、日09:00-18:00，整點放水

￭若遇枯水期，將另行通知開放期間。

關鍵字： 桃園旅遊 親水公園 親子旅遊

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