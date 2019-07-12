暑假入住「兆品礁溪酒店」每人2000有找　在無邊際泳池畔度過夏日

▲兆品礁溪無邊際泳池。（圖／雲朗觀光提供）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假到來，各大飯店業者紛紛推出暑假住房優惠，緊鄰湯圍溝公園內的兆品酒店礁溪，趁著夏日到來推出住房優惠，每人最低2000元不到就能入住，還能在唯美無邊際泳池拍美照、渡過這個夏日。

▲兆品酒店礁溪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲兆品酒店礁溪一般客房。（圖／記者蔡玟君攝）

兆品酒店礁溪擁有絕佳的地理優勢，酒店就位在湯圍溝公園內的溫泉源頭處，因此走出飯店就可以享受溫泉足浴的洗禮。由於酒店主打家庭與多人旅客客層，因此酒店內共有9種房型、173間溫泉客房，有半數以上為家庭房型，且所有客房都擁有獨立的溫泉湯池，讓旅客不用出門，在房內就可以享受美人湯的洗禮。

▲積木客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲積木親子房有滿滿積木元素。（圖／記者蔡玟君攝）

即日起至8月底，暑假期間入住「泊麗客主題房」雙人成行每房新台幣5999起，再加贈宜蘭超夯景點「積木博物館」入場券，且每房皆可獲贈一張9至12月官網住房每房500元抵用券；而「湯圍假期專案」，雙人成行每房新台幣3999起，提前14天訂房，還可享房價早鳥5%優惠，8/31前付訂再加碼贈獨家發光有聲積木一盒，同時再送一張秋冬入住500元折價券，把握暑假來趟積木假期吧。