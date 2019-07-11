1秒出關！韓國機場全面開放「自動通關出境」　外國人免申請都能用

▲未來從韓國出境免申請就能用自動通關。（圖／翻攝自韓國觀光公社）

記者蔡玟君／綜合報導

從即日起，外國旅客從韓國主要機場出境，只要年滿17歲以上，且是短期造訪不超過90天，不用申請就能走自動通關出境，但若是入境韓國想要走自動通關，仍必須申請才行。

▲韓國仁川機場（圖／ETtoday資料照）

韓國觀光公社表示，從即日起，由仁川、金海、金浦、濟州、大邱等國際機場與釜山港等地出境的外國旅客，無須事先申請，也能走自動通關出境。此新制適用對象為入境韓國審查時，已提供臉部及指紋資訊的17歲以上的海外旅客，但若在入境韓國時未提供臉部及指紋資訊者、受到禁止出國之處分者或是超過所規定之滯留時間者，都必須走人工審查通道，無法使用自動通關出境。

▲金浦機場。（圖／記者謝婷婷攝）

原本僅有17歲以上在韓國持有外國人登錄證、並完成居所申報者，才能免除自動出入審查事前申請，目前將此部分擴大到短期訪韓外國人都能夠在出境時走自動審查通道，省去人工審查出境時大排長龍的不便。

▲想用自助通關入境韓國仍需要申請。（圖／凱西看韓國找맛집臉書專頁授權提供，請勿隨意翻攝）

但旅客需注意的是，此次新制度僅適用「從韓國機場出境」，若是在入境韓國時也想走自動通關，必須先以一般人工通關方式入境韓國，再到指定地點申請自動通關手續，之後出入境韓國都可以走自動通關。

申辦自動通關也有幾點注意事項必須留意，包括必須年滿17歲，並持有效中華民國晶片護照，且持有人因旅遊、商務等目的訪韓者在韓國無不良紀錄，才能申辦。韓國觀光公社指出，台灣旅客申辦自動通關後，未來包括：仁川國際機場、金浦國際機場、金海國際機場、清州國際機場與濟州國際機場共5大韓國的國際機場都能使用自動通關入境。