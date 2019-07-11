尖叫！KAWS BFF系列空降台中　粉絲出動7月15打卡一波

▲KAWS即將來到台中軟體園區Dali Art藝術廣場。（圖／攝影師《飛翔在天際》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



旅遊中心／綜合報導

KAWS即將再次炫風來台！年初來台於中正紀念堂展出巨大的36尺高巨大KAWS娃娃「COMPANION」造成打卡熱潮，讓不少KAWS迷大呼過癮，如今有消息傳出，KAWS今年暑假即將登陸台中軟體園區Dali Art藝術廣場。

▲KAWS足跡遍及全世界，圖為香港KAWS：HOLIDAY。（圖／香港旅發局提供。）



美國潮流藝術家KAWS每每推出展品或聯名商品總能掀起一股喪屍搶購潮，今年夏天KAWS推出以BFF為主題的「KAWS BFF SCULPTURE」雕塑展，將在台中軟體園區DALI ART藝術廣場展出，並於7月15日上午11點正式揭幕，當日藝術家 KAWS本人也會親臨現場。

台中軟體園區DALI ART藝術廣場過去最著名的地標就是坐在屋頂上的「藍色巨人」沈思者，如今KAWS大型公仔也將空降台中，預計從7月15日展出至9月15日，此次KAWS會以什麼面貌和大家見面令粉絲期待，計畫去台中玩的KAWS迷千萬不能錯過。

台中軟體園區（Dali Art藝術廣場）

地址：台中市大里區科技路1號