影／「謹記10禮」拒當赴日失禮客　「筷子互夾食物」犯大忌！

實習記者曾筠淇／綜合報導

日本是許多人度假、旅遊的第一首選，不管是被美食、文化，或是景色吸引，為了避免自己成為失格的旅客，入境隨俗、遵守當地禮節都是不可或缺的，只要事先做好功課，想必能夠有一趟安心、讓人頻頻點頭的旅行。以下是「東京走著瞧」提出的赴日必看10大禮節，謹記這10點，一起成為不失「禮」的旅客吧！

第一禮：有感冒症狀一定要戴口罩

在日本，當地人就算感冒了也很難請假在家休養，大多都還是會去上班，因此他們都會戴上口罩，以避免把病毒傳染給其他人。但相信不管身在何處，感冒症狀出現時，戴好口罩都是保護別人和自己的不二法門。

▲赴日旅遊的10大禮節。（圖／經《東京走著瞧》授權使用，下同）

第二禮：不能隨便偷拍路人

日本人是非常重視隱私的民族，即使在路上看到可愛的小孩、穿著打扮顯眼的人，都不能隨意拿起相機拍攝，否則會引起他人的不悅，除了不能偷拍路人以外，日本也有許多商店會有禁止拍照的告示，如果有拍攝需求，務必要徵求同意，才不會成為失格的旅客。

第三禮：搭乘大眾交通工具不講電話、手機調為靜音

日本的電車內大多非常安靜，同時也會規定民眾將手機調為靜音，且電車行進時會出現很大的噪音，如果在車上講電話，很容易會不自覺提高音量，所以在電車內講電話是被禁止的，就連和身旁的人交談也都是輕聲細語，這些都是對其他乘客的尊重。

第四禮：搭手扶梯雙邊站

以前前往日本旅遊時，可能會因為地區的不同，靠右或靠左站，不過日前有了新規定，強調「不能在手扶梯上行走」，要站成兩列搭乘手扶梯，這樣一來才能避免跌倒的危險。

第五禮：計程車不用自己動手開車門

日本司機總「以客為尊」，甚至會讓客人有「賓至如歸」的服務，如果乘客自己動手開車門，司機就會覺得這是很不禮貌的行為。而且日本的計程車門大多都是自動的，如果手動開、關門，也很容易造成車門的損壞。

第六禮：不能邊走邊吃東西

生性害羞的日本人，是不喜歡被看見吃東西的醜態的，雖然以往並沒有強制規，但也會在標示牌上勸導旅客「不要邊走邊吃」，而京都錦市場，東京淺草的商店街則已明文禁止，會有這樣的禁令還有一個原因，就是因為商店街的清潔維持不易，而民眾如果違規，很有可能被罰1千日圓。

第七禮：乘車時務必遵守先下後上

日本的電車口會設置路線，讓民眾可以順利排隊，在電車到站後，務必遵守先下後上的禮儀，上車的乘客可以依照地上的標示，站在兩側等待車內的人下車，再依序上車。

第八禮：販賣機旁邊的垃圾桶只能丟瓶罐

日本的販賣機旁邊會設置垃圾桶，但這個垃圾桶並不能隨意丟棄自己的垃圾，它是專門回收販賣機內的瓶瓶罐罐，這個垃圾桶也是由販賣機的廠商負責處理，因此如果隨便丟個人垃圾入內，會造成回收商很大的困擾。

第九禮：不要用筷子互夾食物

日本的喪禮習俗中，會用筷子夾起已逝親人的遺骨，然後一個個的傳接，因此如果用筷子來傳遞食物，會是不禮貌、甚至有些觸霉頭的行為，若想和同桌的人分享食物，務必使用碗盤來接，才不會失禮。除此之外，如果食物連在一起，也不能用筷子把它分離，這也是很不吉利的動作。

第十禮：跟（日本）朋友道別要記得回頭說再見

與日本朋友道別時，不是只有當下說句再見這麼簡單，通常日本人會希望對方走後，仍回頭再次向對方揮手道別，有「珍重再見」的意涵，日本人十分重視每次的相見，因此連道別都會格外謹慎。

日本是一個十分重視禮節的國家，雖然可能仍有一些小細節被忽略，但只要在出發前做足功課、在旅遊途中多多觀察，並且尊重當地文化，不管去哪個國家遊玩，都能有一趟開心的旅程。

影片出處：點我去

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