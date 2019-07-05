今年夏天東京IG必打卡！夢幻金魚藝術展、江戶風鈴小徑超好拍

▲東京日本橋風鈴小徑。（圖／日本三井不動產提供）

記者蔡玟君／綜合報導

夏日到來，每年東京定番的夏日風物詩，就是日本橋的金魚藝術展，今年不僅打造史上最大金魚藝術展規模，更規劃3大夏日活動，讓旅客可以走進夜間點燈的風鈴小徑，以及搭配金魚提燈展現光雕藝術，從即日起只到9月底為止，是這個暑假必去的夏日打卡景點。

▲每年暑假東京日本橋必看的金魚藝術展。（圖／日本三井不動產提供）

每年固定於暑假登場的「ECO EDO日本橋」活動，今年活動時間從即日起至9月23日為止，最大亮點就是結合金魚與聲光藝術，在日本橋三井大廳場舉辦的金魚藝術展「ECO EDO日本橋ART AQUARIUM 2019~江戶‧金魚之涼~&NIGHT AQURIUM」。

今年金魚藝術展運用超過1萬條金魚，結合往年代表的花魁、大奧、超花魁與蓮花造行的Lotusrium設計，打造成史上最大規模的藝術展，讓旅客走進黑暗空間，結合水流、光影流動以及金魚來回游動，讓旅客宛如走進萬花筒一般，感受這場夏日限定的燈光饗宴。

▲風鈴小徑白天夜晚都好拍。（圖／日本三井不動產提供）

此外，從福德神社到福德之森的小徑上，主辦單位今年更打造美麗的「風鈴小徑」，利用多達200個江戶風鈴裝飾裝飾道路兩側，今年更首次進行夜間點燈活動，讓旅客漫步在光影打造出的夢幻世界中，聆聽由颯爽涼風敲響的清脆風鈴聲，宛如身處江戶時代的靜謐夏夜。

▲東京日本橋金魚花火光雕。（圖／日本三井不動產提供）

逛街購物、欣賞藝術展之餘，介於COREDO室町之間，前往福德神社的「仲通」道路上，主辦單位在這裡運用碩大的金魚提燈，結合花火光雕，在地面詮釋獨屬於日本橋地區的夏日時光，讓旅客們可用視覺、聽覺慢慢感受浪漫的日本傳統納涼風情。