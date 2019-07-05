今夏全家搭太陽公主號一起來日本、韓國跳島

文／七逗旅遊網提供

夏天，爸爸媽媽們想帶孩子們來趟跳島之旅，不是只有去東南亞才做得到！7-9月搭專為親子旅遊打造的太陽公主號，到日本沖繩、石垣島、韓國濟州島……也能輕鬆完成跳島成就！當遊輪移動到下個目的地時，還可以盡情享受船上設施喔！



▲太陽公主號是今年夏天親子旅遊首選。（圖／公主遊輪提供）

太陽公主號隸屬全球最大的國際豪華郵輪品牌─公主遊輪，7-9月將來到基隆港，並航向日本、韓國多座島嶼，讓你輕鬆跳島。今年夏天，太陽公主號航次共有駛向日本的「石垣島3天2夜」、「沖繩、石垣島4天3夜」，短天數的航程讓人快速感受太陽公主號、日本的魅力；「沖繩、奄美大島、石垣島5天4夜」、「沖繩、奄美大島、宮古島5天4夜」航程讓你進一步體驗太陽公主號的精彩；想一次玩日韓雙國，也可以選擇「沖繩、濟州6天5夜」。打算去韓國旅行，也有「麗水、濟州6天5夜」、「釜山、麗水6天5夜」天數較長的航次。



▲在太陽公主號的跳島之旅中，石垣島碧綠色的海水令人難忘。（圖／shutterstock.com提供）

專為親子旅行設計的太陽公主號，與探索頻道Discovery獨家合作，打造Discovery探索營，可以體驗寓教於樂的學習課程與派對，貼心的分齡設施為3-12歲、13-17歲的孩子打造海上娛樂天堂。在這裡，孩子還可以用Will、Play Station、電腦，與其他孩子來場手腦併用的激烈對決，好動的孩子還可以到兒童戲水池消暑，喜歡靜態活動的孩子，也能看些影音頻道。當孩子在Discovery探索營玩樂時，爸爸媽媽可以到蓮花水療、聖殿成人休息區好好放鬆，或到酒吧小酌、去SHARE餐廳、史德林牛排餐廳、Kai海壽司海鮮吧吃好料，享受難得的兩人時光。全家人再隨著不同的航程愉快跳島，去石垣島、沖繩、奄美大島、濟州島……看絕美的海景、玩水踏浪，還有什麼比這樣的遊輪之旅更完美！



▲太陽公主號上的Discovery探索營是孩子的海上樂園。（圖／公主遊輪提供）

預訂太陽公主號7-9月日韓航程，限定航次「石垣島自主遊3天2夜」(7/29、8/19、9/23出發)、「沖繩石垣島4天3夜」(7/21、8/4.11.25、9/1.8.15出發)，全艙等第2人半價及同房第3、4人享優惠價。其他航次則可享好禮二選一，好禮一：內艙、遮蔽外艙、海景外艙、陽台艙及迷你套房等房型第2人半價優惠，同房第3、4人享優惠價；好禮二：閣樓套房、尊榮套房等房型最高減6千。



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