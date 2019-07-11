揭密台版朝聖之路！「淡蘭古道3行程」挖掘私房美食美景

▲淡蘭古道被封為「台版朝聖之路」。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

被封為「台版朝聖之路」的淡蘭古道知名度漸漸傳開，這條清朝時期北部「淡水廳」至東部「噶瑪蘭廳」間往來的路徑，在深度旅遊風氣推行下，更引發人們以雙腿探尋這段路的古往今來。新北市觀旅局今年首次推出淡蘭古道暑期系列活動，共有3條適合親子「步旅行」，再跟著在地高手體驗隱藏版的庶民美食。

▲新北市觀旅局今年首次推出淡蘭古道暑期系列活動，共有3條適合親子「步旅行」的行程。

新北市觀旅局首次推出淡蘭古道暑期系列活動，以「走進淡蘭食光。時光」為主題，推出3條適合親子一起「步旅行」的行程，走訪雞母嶺、雙溪、貢寮聚落，跟著手路菜及農事等在地高手體驗隱藏版的庶民食材、美食及地景等。

▲梯田餐桌食光（雞母嶺）。

3條步旅行路線分別為梯田餐桌食光（雞母嶺）、手路菜淡蘭食旅（雙溪）及古道羅曼時光（貢寮），各具特色，透過步行遊覽解說、體驗手作食農點心，民眾可以更加了解淡蘭山徑聚落豐富在地人文特色，每場的走讀活動中還穿插有趣的手作活動，舉凡絹印淡蘭古道上的代表植物雙扇蕨圖騰，讓民眾將淡蘭回憶帶回家收藏，活動費用為一人750元起。



走累了，美食也是少不了的重頭戲，淡蘭聚落有許多在地小農的新鮮農產品，烹調出具家鄉風味的淡蘭美味手路菜，特別的還有筆筒樹磨板製作出的點心「番薯粿」，讓旅客們品嚐淡蘭古道聚落上的私房美食。

▲淡蘭聚落有許多在地小農的新鮮農產品，烹調出具家鄉風味的淡蘭美味手路菜，還有筆筒樹磨板製作出的點心「番薯粿」。

除此之外，7月20日及8月17日在板橋府中15還推出兩場「淡蘭時光劇場」，包含《別跟山過不去》、《那時候我只剩下勇敢》，另外，《淡蘭古道》也將首次於大螢幕公開播放，共同推廣全球流行的長距離步道健行旅遊。