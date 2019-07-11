只有3個月　蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃新竹大魯閣



▲蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃新竹大魯閣。(圖/蛋黃哥不想上班咖啡廳提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

正宗懶式風格降臨新竹，此次蛋黃哥快閃新竹大魯閣湳雅廣場1F，打造360度環繞海島型咖啡廳，讓粉絲置身滿滿的「蛋黃哥」軟萌世界，同時也帶來一系列涼夏飲品、小食餐點、療癒甜品。蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃時間從7月11日起到9月30日。

蛋黃哥咖啡廳位於湳雅廣場1F正中央，入口處就可看到蛋黃哥手舉咖啡豆的造型拱門，整間店以木紋拼接的文青系裝潢為主軸，抬頭可以見到偽裝成復古吊燈的蛋黃哥。這次蛋黃哥咖啡廳帶來開闊感十足的用餐空間，增設了沙發區，吧檯座位區共40個座位。





▲蛋黃哥咖啡廳位於湳雅廣場1F正中央，入口處就可看到蛋黃哥手舉咖啡豆的造型拱門。

餐點部份，蛋黃哥不想上班咖啡廳推出全新菜單，增加許多小朋友最愛的餐點，像是「遲到皮皮挫雞塊」、「老闆是怪叔叔薯格格」讓小朋友嘗鮮，還有最適合全職媽媽的辛酸告白「落東落西辣雞翅」、「不吐不快奶皇包」，香味四溢的美食搭配蛋黃哥經典表情。





▲不吐不快奶皇包。





▲落東落西辣雞翅。



當然少不了蛋黃哥周邊商品區，多種蛋黃哥商品獨家開賣。而在等待餐點的同時，打卡牆區擺放由蛋黃哥粉絲們投票選出「不想上班」的經典語錄打卡立牌，可以用手機紀錄屬於自己的蛋黃哥記憶。

《蛋黃哥不想上班咖啡廳》湳雅門市資訊

期間限定：2019年07月11日〜2019年09月30日

地址：〔大魯閣湳雅廣場〕新竹市北區湳雅街91-2號1F

營業時間：平日11:00-22:00，假日10:30-22:00