ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

只有3個月　蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃新竹大魯閣

ETtoday餓勢力

▲只有3個月　蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃新竹大魯閣。(圖/蛋黃哥不想上班咖啡廳提供)
▲蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃新竹大魯閣。(圖/蛋黃哥不想上班咖啡廳提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

正宗懶式風格降臨新竹，此次蛋黃哥快閃新竹大魯閣湳雅廣場1F，打造360度環繞海島型咖啡廳，讓粉絲置身滿滿的「蛋黃哥」軟萌世界，同時也帶來一系列涼夏飲品、小食餐點、療癒甜品。蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃時間從7月11日起到9月30日。

蛋黃哥咖啡廳位於湳雅廣場1F正中央，入口處就可看到蛋黃哥手舉咖啡豆的造型拱門，整間店以木紋拼接的文青系裝潢為主軸，抬頭可以見到偽裝成復古吊燈的蛋黃哥。這次蛋黃哥咖啡廳帶來開闊感十足的用餐空間，增設了沙發區，吧檯座位區共40個座位。

▲只有3個月　蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃新竹大魯閣。(圖/蛋黃哥不想上班咖啡廳提供)
▲蛋黃哥咖啡廳位於湳雅廣場1F正中央，入口處就可看到蛋黃哥手舉咖啡豆的造型拱門。

餐點部份，蛋黃哥不想上班咖啡廳推出全新菜單，增加許多小朋友最愛的餐點，像是「遲到皮皮挫雞塊」、「老闆是怪叔叔薯格格」讓小朋友嘗鮮，還有最適合全職媽媽的辛酸告白「落東落西辣雞翅」、「不吐不快奶皇包」，香味四溢的美食搭配蛋黃哥經典表情。

▲只有3個月　蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃新竹大魯閣。(圖/蛋黃哥不想上班咖啡廳提供)
▲不吐不快奶皇包。

▲只有3個月　蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃新竹大魯閣。(圖/蛋黃哥不想上班咖啡廳提供)
▲落東落西辣雞翅。

當然少不了蛋黃哥周邊商品區，多種蛋黃哥商品獨家開賣。而在等待餐點的同時，打卡牆區擺放由蛋黃哥粉絲們投票選出「不想上班」的經典語錄打卡立牌，可以用手機紀錄屬於自己的蛋黃哥記憶。

《蛋黃哥不想上班咖啡廳》湳雅門市資訊
期間限定：2019年07月11日〜2019年09月30日
地址：〔大魯閣湳雅廣場〕新竹市北區湳雅街91-2號1F
營業時間：平日11:00-22:00，假日10:30-22:00

關鍵字： 美食情報 蛋黃哥不想上班咖啡廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

7/1起海關管制！防曬藥妝限量12瓶

動作要快！走進奧地利世界級小鎮

Airbnb搶攻高端市場推出奢華系列

咬下會爆漿！桃園巷弄古早味飯糰

一度消失的「夢谷瀑布」秘境！

台中人氣臭豆腐又酥又嫩超銷魂！

IG爆紅的布丁冰沙+布丁

這家和牛滷肉飯升級配上和牛漢堡排

新加坡4大親子必玩景點

晴光市場必吃「法式可麗露」每一口都是滿分

熱門行程

最新新聞更多

蛋黃哥不想上班咖啡廳快閃新竹

高雄珍珠奶茶大餐有超萌維尼熊火鍋

快手刀！瑞芳蝙蝠季海上航程開跑

JCL回遊　高雄小港機場貴賓室

台南古早味冰店粉圓Q彈又滑順！

不吃早餐＝屯肥油！5崩壞現象曝光了

IG爆紅的布丁冰沙+布丁

北越海灣五日遊第二人省4千元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366