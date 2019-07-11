太熱、下雨都不怕無聊！「雙北市室內遊樂點」吹涼兼充電

▲台灣科學教育館有「空中腳踏車」和絕美天空步道。（圖／本報資料照）

旅遊中心／綜合報導

全台氣溫創新高，時不時還下起暴雨，讓家長們難以安排戶外行程，此時到室內遊樂場充充電也不錯！《ETtoday新聞雲》幫親子族整理出3個雙北室內景點，遛小孩、看展、玩遊樂設施一次滿足，也不用擔心天氣不好會讓遊程掃興。

▲士林科教館新增串接7、8兩樓層的半透明天空步道。（圖／IG@kuan9113_l提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1.士林科教館（國立台灣科學教育館）

今夏最熱門的「空中腳踏車」在士林就玩得到！位在6樓的新設施可體驗在空中騎腳踏車的快感，近期新增串接7、8兩樓層的絕美天空步道，半透明的造型往下看十分刺激，不需花門票錢就能訓練膽量。9樓還有免費的兒童圖書室有許多藏書，讓大人小孩開心待一整天。

▲士林科教館6樓的新設施可體驗在空中騎腳踏車的快感。

士林科教館

地址：台北市士林區士商路189號

營業時間：周六、周日、國定假日、寒暑假9：00-18：00（17：00截止入場、售票時間9：00-17：00）／非寒暑假之周二至周五9：00-17：00（16：00截止入場、售票時間9：00-16：00）

空中步道免購票

空中腳踏車：全票80元、優待票50元

▲「樹林藝文綜合行政大樓」已於日前正式啟用。（圖／工務局提供）



2.樹林藝文綜合行政大樓

「樹林藝文綜合行政大樓」已於日前正式啟用，除了圖書館、衛生所、新建工程處進駐之外，還提供可容納500人的展演空間及健身設施，市民朋友下雨天也不怕沒處去。樹林藝文綜合大樓為地下3層、地上7層之建物，1、2樓規劃為衛生所，3樓設置圖書館，4至6樓為新建工程處辦公室，圖書館的部分，包含兒童閱讀區、工業風閱覽區、人臉辨識借書機，還有穆斯林淋浴跟禱告室等設備，設備十分豐富。

▲圖書館包含兒童閱讀區、工業風閱覽區、人臉辨識借書機，還有穆斯林淋浴跟禱告室等設備，設備十分豐富。（圖／新北市樹林區公所提供）



樹林藝文綜合行政大樓

地址：新北市樹林區樹新路48號

▲北海岸遊憩探索館有200坪空間。（圖／IG@courage311提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）



3.北海岸遊憩探索館

位於白沙灣遊客中心旁，藏有一處200坪的室內探索館，館區規劃出驚豔北海岸、地景奇觀大探索、深海奧秘大發現、北海岸的知識叢林等主題，能深度了解北海岸的人文、自然、生態環境，最大亮點「衝浪體驗機」可以體驗乘風破浪的感受，來白沙灣玩水時別錯過這裡！

▲館區規劃出驚豔北海岸、地景奇觀大探索、深海奧秘大發現、北海岸的知識叢林等主題館。

北海岸遊憩探索館

地址：新北市石門區德茂里下員坑33-6號（白沙灣遊客中心旁）

營業時間：9:00-17:00（每週一休館）