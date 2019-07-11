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快手刀！瑞芳蝙蝠季26日開跑 海上看「象鼻岩、陰陽海」

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▲2019友蝠同享─瑞芳蝙蝠季。（圖／瑞芳區公所提供）

▲「2019友蝠同享─瑞芳蝙蝠季」7月26日開跑。（圖／瑞芳區公所提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

暑假還沒想到什麼新玩法嗎？新北市瑞芳區公所「2019友蝠同享─瑞芳蝙蝠季」於7月26日至8月3日推出「今夏我們看海趣」登船體驗，延續去年「坐船看大象嚐小卷」活動，帶旅客暢遊瑞芳壯麗海岸線。

▲2019友蝠同享─瑞芳蝙蝠季。（圖／瑞芳區公所提供）

▲航程約需50分鐘，提供近千位名額，費用每人250元。

瑞芳區公所表示，象鼻岩航程多年來獲得民眾熱烈迴響，經常一上線即秒殺，今年全面採網路報名，由深澳漁港出發，航向象鼻岩、蝙蝠洞公園直至陰陽海折返，以海上遊覽串聯沿岸景點，航程約需50分鐘，提供近千位名額，費用每人250元，可在返航後自行前往瑞芳火車站前美食廣場品嚐銅板美食。

▲2019友蝠同享─瑞芳蝙蝠季。（圖／瑞芳區公所提供）

▲瑞芳區海岸線由北至南還有八斗子鐵道自行車、蝙蝠洞公園、十三層遺址、南雅奇岩及鼻頭角步道等景點。

新北市瑞芳區依山傍海，轄內除九份、猴硐外，近年象鼻岩、陰陽海等秘境均逐一崛起。此外，瑞芳區海岸線由北至南還有八斗子鐵道自行車、蝙蝠洞公園、十三層遺址、南雅奇岩及鼻頭角步道等景點，歡迎大家一同來探尋40個經典小鎮的魅力。

▲2019友蝠同享─瑞芳蝙蝠季。（圖／瑞芳區公所提供）

▲「2019友蝠同享─瑞芳蝙蝠季」7月8日上午9點至7月12日開放報名。

「2019友蝠同享─瑞芳蝙蝠季」7月8日上午9點至7月12日開放報名，分別於7月26日、27日、28日、8月2日、3日登船遊覽海上風光，一邊享用「現撈深澳當季小卷」和清涼消暑的石花凍，品嚐道地深澳特色小吃。若遇缺額或遊客取消，將於108年7月16日開放第二階段報名，有興趣民眾可至活動官網查詢。

關鍵字： 新北市旅遊 瑞芳區旅遊 瑞芳蝙蝠季  2019友蝠同享─瑞芳蝙蝠季

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