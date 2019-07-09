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高雄4大暑假限定免費親子景點

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▲高雄樂高樂園。（圖／高雄夢時代提供）

▲高雄期間限定新景點樂高樂園。（圖／高雄夢時代提供）

旅遊中心／綜合報導

暑假帶孩子們出門走跳可不一定要花大錢，搶攻暑假親子客群業者紛紛推出促銷優惠，港都高雄就有許多期間限定免門票或是12歲以下免費入場景點，造訪一趟港都，就能用小資價度過快樂夏日時光。

1.樂高天堂
 時間：即日起至7月28日
地點：高雄夢時代3F蛋型廣場

▲高雄樂高樂園。（圖／高雄夢時代提供）

▲樂高樂園免門票入場。（圖／高雄夢時代提供）

暑假期間台灣樂高在高雄夢時代打造樂高想像力工廠，讓小朋友可以變身小小樂高工人，6米巨型樂高盒超吸睛也很適合大人拍美照，更特別舉辦微型展覽，邀請樂高達人拼出盒子裡的無限可能，活動即日起至7月28日開跑，完全免費入場。

2.壽山動物園
 地址：高雄市鼓山區萬壽路350號
原票價：全票40元，半票20元（需提示證件）六歲以上兒童 ，在學學生持有學生證
＊暑假期間：12歲以下免費

▲壽山動物園。（圖／取自高雄市政府官網）

▲壽山動物園12歲以下免費。（圖／取自高雄市政府官網）

壽山動物園即日起至9月1日止推出12歲以下兒童免費入園優惠，且為了炎熱夏季，壽山動物園於今年暑假期間每週六、日將開放時間延長至晚上8時止，推出星光票優惠方案，讓民眾能在涼爽的午後參觀動物園。下午四點半後入園享門票5折優惠。

3.金獅湖蝴蝶園

地址：高雄市三民區鼎金一巷25號
費用：全票30元、半票15元（6歲以上未滿12歲兒童、在學學生、持高屏澎好玩卡者）
＊暑假期間：12歲以下免費

▲金獅湖蝴蝶園。（圖／臉書粉絲專頁《高雄記事本》提供）

▲金獅湖蝴蝶園。（圖／臉書粉絲專頁《高雄記事本》提供）

金獅湖風景區附近有一座世外桃源的避世秘境，充滿綠意種滿花草的蝴蝶園裡，百隻蝴蝶翩翩飛舞是賞蝶的最好去處，也讓都市的孩子們多了一處認識大自然與蝴蝶生態的好去處，暑假期間12歲以下通通不收費。

4.旗津貝殼博物館
 地址：高雄市旗津區旗津三路887號
費用：全票30元、半票15元（6歲以上未滿12歲兒童、在學學生、持高屏澎好玩卡者）
＊暑假期間：12歲以下免費

旗津貝殼館位於旗津海岸公園遊客中心二樓，旗津貝殼展示館收藏規模是全國最大，共展示了約有2000多種貝類與200種的蟹類標本，讓孩子們親眼看見鸚鵡螺、白玉貝、虎斑貝、龍宮貝等珍奇貝類，認識海洋生態學習海洋保育。

關鍵字： 高雄旅遊 南台灣旅遊 樂高樂園

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