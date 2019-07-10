圖、文／七逗旅遊網提供
臺灣唯一的沙丘服務中心你去過了嗎？宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區內外都好逛，一旁就是鄉村田野、清澈的池水及綿延的防風林景致。逛累了，就躲進室內吹吹冷氣，感受蔡明亮導演以「沙丘」為意象打造的展覽館，來場深度的美學巡禮吧！
▲壯圍沙丘旅遊服務園區將自然景觀與人文建築完美融合。（圖／趙建生提供）
▲壯圍沙丘旅遊服務園區。（圖／何漢宗提供）
壯圍沙丘旅遊服務園區在2018年4月正式啟用，外觀設計感十足，由名建築師黃聲遠以找回壯圍美麗的沙灘為核心概念規劃設計，並融合宜蘭在地自然元素巧妙展現沙丘風貌，吸引許多攝影師前來拍攝。另外也別錯過2樓，這裡擁有整個園區中最熱門的IG打卡地點，沿著戶外露天步道前進，當你看到旁邊出現一座像是沙穴裡往地面凸出的黃色潛望鏡，就可以準備拍奇蹟美照囉！另外，這裡也是大家最喜歡的天空步道，良好的視野讓你眺望四周風光。
▲來到2樓，壯圍沙丘旅遊服務園區最熱門的打卡地點就在這座巨大的黃色潛望鏡旁。（圖／雄獅旅遊提供）
走進建築物內部，可以在遊客中心的多媒體視聽室看到蔡明亮導演為這次策展所拍攝的作品《沙》花絮影片。想進一步瞭解蔡明亮導演的電影藝術展覽，就到沙丘展覽館參觀吧！以「沙丘」意象為核心，蔡明亮導演在展覽館中策劃「塵、海、月光、風、潮及雨」6大主題展廳，以大型影像投影，再加上沙、防風林、水…等壯圍自然元素做為佈景，讓人彷彿真的沐浴在大自然中。依照每個展廳不同的氛圍，將播放蔡明亮導演《行者》系列影片，如《無色》、《行者》、《西遊》、《沙》等共8部作品。其中，《沙》是蔡明亮導演及演員李康生獻給壯圍及園區的最新創作。
▲到沙丘展覽館內部來場美學巡禮。（圖／吳旻芳提供）
展館內的氛圍相當悠閒，在這裡，一切彷彿都慢了下來，你可以用緩慢的步調細細品味這些展覽，也適合來這裡進行一趟慢活之旅。周邊還有宜蘭濱海自行車道，沿著車道享受微風，可來到IG上很紅的打卡勝地「壯圍海邊盪鞦韆」；喜歡親近生態、手作DIY，壯圍附近的休閒農場讓你來場獨特的農夫體驗。
▲天氣晴朗時，從壯圍海濱盪鞦韆可遠眺彼方的龜山島。（圖／雄獅旅遊提供）
▲逛壯圍沙丘旅遊服務園區前後，可以安排到休閒農場，來場宜蘭一日／二日遊。（圖／雄獅旅遊提供）
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慢活新旅遊！宜蘭絕美壯圍沙丘旅遊服務園區
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