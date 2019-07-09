▲「海上漫步迎媽祖」追尋祖先足跡，澎湖菊島「徒步海巡」體驗。（圖／藝術家朱朱提供，下同）

記者郭世賢／澎湖報導

睽違兩年，海路迎媽祖－澎湖海巡方程式，由朱朱藝術創作工作室及離島出走工作室，共同籌畫的媽祖徒步海巡計畫，從7月12至17日一系列活動，即將在2019年夏天再度登場。手繪藝術家朱朱在經歷徒步環島及古道健行後，以追尋祖先開拓足跡的海上古道為發想，恭請媽祖徒步澎湖潮間帶，從員貝嶼步行至馬公本島沙港村。朱朱認為，除了無形的信仰文化傳承，藉由媽祖作為島嶼代言人，帶領大家看見有形的文化景觀。

7月12日「澎南鎖港」海底遶境

媽祖海巡計畫第一站，是由一群潛水同好，恭請媽祖至澎南鎖港的海底郵筒巡遊，同時也巡視附近珊瑚礁及海洋廢棄物的狀況，藉由行動帶領大家關懷海洋及生態的重要。

7月14日「北方之島」海巡平安－目斗嶼作客、離島分享會

媽祖海巡計畫系列活動第二場「目斗嶼小島分享會」，媽祖由紅羅村出港，一路向北方前進，媽祖遊燈塔，登島後舉辦小分享會，燈塔是普照海面光明的堡壘，正如同媽祖照耀人們心中的港灣，海上的光明與心靈的港灣相互呼應。目斗嶼是澎湖群島最北端的島嶼，因附近海上交通的險惡及重要性，1899年島上的燈塔啟造，現為澎湖縣歷史建築。

7月15日「拜滬祈豐年」聖母巡紅羅村外港口石滬暨修復開工大吉

一年前，位於湖西鄉紅羅村的外港口石滬修復開工，離島出走工作室修復團隊，恭請媽祖蒞臨港邊監工，祈求修復順利。經歷一年來的工事，望向海面彷彿可以看見，往昔石滬內外漁獲豐盛的繁忙景象。2019年開工，再度恭請媽祖蒞臨巡滬，新年度的工事開工大吉，並祈求漁進大利、文化永續傳承。

7月17日「媽祖過海」徒步海巡潮間帶

自古隨著潮汐，在潮間帶撿拾、採集所需的食材，挑著漁獲過海販售，自給自足也餬口，海洋作為澎湖的冰箱，是老祖先取用於自然，供需平衡的智慧。每逢農曆初一、十五大潮，海平面降至最低，海床裸露出海面的這段時間，能徒步過海。由於橋樑的搭建、交通工具便捷，這一條逐漸被遺忘而流傳至今的道路，現在已鮮少有人行走。 長期生活在陸地的我們，也許早已忘了，祖先乘風破浪的航海精神。

手繪藝術家朱朱表示，四面環海的澎湖群島，貿易、漁產與天氣密不可分。觀潮汐及天象，還有天時、地利、人和 相互參酌。媽祖帶領著先祖，唐山過台灣渡過黑水溝的險峻，是心靈依靠。現今，因科技的長足進步，較不會有橫渡海峽的危難。但媽祖順天應時的人文精神， 祖先傳承給我們的在地價值，藉由既有的海巡遶境文化與人文風情，結合海路與陸路，信仰與生活密不可分地，連結古往今來。

朱朱說，面對海洋資源枯竭及被破壞，藉由行為藝術及影像記錄，喚醒大眾保育自然及傳 統文化保存之重要性。對海洋及土地的情感，需要腳踏實地的精神，貫通古今的一條道路，結合徒步潮間帶古道、海底遶境、巡遊燈塔、敬天地的石滬開工儀式， 行走有形的路徑，彰顯海洋精神與價值，從心出發，在一步一腳印之間，對群島的祝福，找回人與自然之間最單純的感受。

活動詳情及報名連結：https://reurl.cc/d43Dz

Chu's studio 朱朱藝術創作工作室：https://www.facebook.com/ChusStudio/

▲ 手繪藝術家朱朱（左），藉由媽祖作為島嶼代言人，帶領大家看見有形的文化景觀。