高雄國賓粵菜廳10道「海洋世界」料理　龍蝦、鮑魚、生蠔入菜

▲高雄國賓粵菜廳以「餐桌上的海洋世界」為主題，推出10道新料理。（圖／高雄國賓大飯店提供）

旅遊中心／綜合報導

國賓大飯店行政總主廚林建龍率隊發想創意料理，以「餐桌上的海洋世界」為主題，使用龍蝦、鮑魚、生蠔、鮮蚵等頂級食材，創造出一道道媲美海底世界的創意料理。即日起至8月底止，10道全新料理於高雄國賓粵菜廳搶「鮮」上桌。

其中「鳳凰酒香蒸龍蝦」將肉質彈牙的龍蝦肉先油泡至8分熟，蔥油煸香薑末後加入上湯與花雕酒調味，鮮綠青豆與蝦肉吸附湯汁精華與鍋香鑊氣，更添層次。「海味香瓜盅」把當令香瓜肉取出，填入日本干貝、鮑魚、竹笙與花雕酒高湯，煨燉至香瓜甜味釋放，用水果來裝食材，好看美味。

「菜盞焗廣島生蠔」選用肥美柔嫩的廣島生蠔，裹薄粉酥炸至似生實熟的完美程度，口感嫩中透著巧酥。「碧綠鮑魚煎釀羊肚菌」的鮑魚肉質彈韌，花雕酒與XO醬適當包覆，香氣飽滿。

▲香菇韭香鮮蚵餅演繹庶民小吃「蚵嗲」。（圖／高雄國賓大飯店提供）

「香菇韭香鮮蚵餅」以港邊美味角度發想，讓粵菜飄「台味」，選用東石鮮蚵，結合櫻花蝦、韭菜與香菇演繹庶民小吃「蚵嗲」，炸到金黃酥脆表層微焦，麵衣厚薄適中，吃起來香脆過癮。

高雄國賓大飯店-國賓粵菜廳

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