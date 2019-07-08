台北女孩勇闖蘭嶼！撿拾「漂流木」蹲路邊擺攤　蓋出夢想的小窩

▲閒暇時間吳阿婆在漂流木餐廳的桌椅上做漂流木鑰匙圈。（圖／記者徐溱謐攝）

記者徐溱謐／蘭嶼報導

老闆娘吳阿婆頂著捲髮、穿著圍裙，從漂流木餐廳後面走出來，看起來就像是土生土長的蘭嶼人，很難想像8年前她才第一次到蘭嶼，當時的她也沒想到自己未來的人生會和這個小島有著密不可分的關係，「我本來只打算來一個月，但怎麼就這麼意外的留了下來，困住不走了。」

▲漂流木做的飾品擺滿餐廳，上頭還有阿婆自己刻的字。（圖／記者徐溱謐攝）

剛開始她到蘭嶼打工換宿，結束後卻被這個小島深深吸引，「它讓我產生的自信和獨立的勇氣，在這裏一切都是那麼不便，一切都得靠自己。」於是她決定靠自己的雙手在這裡生存下去，每天到海邊撿造型獨特的漂流木，再自己做成鑰匙圈，用個小木盒裝著到處擺攤，努力賺取自己的房租和生活費，就這樣在蘭嶼多待了半年。

▲當時的她為了在蘭嶼生活下去，用小木盒裝著漂流木鑰匙圈到處擺攤。（圖／吳阿婆提供）

沒想到就在這短短的日子裡，她和一個達悟青年相戀，但迎接他們的卻不是浪漫的愛情故事，而是殘酷的現實，「我家人的觀念覺得原住民好像就是抽菸、喝酒、吃檳榔，他是一個認真積極有穩定工作的正直青年，但我爸媽就是怎麼樣也聽不進去。」為了讓爸媽安心，她和男友決定開一間漂流木餐廳，讓家人覺得他們可以有穩定收入。

▲這些鑰匙圈只是漂流木餐廳的一隅，卻是阿婆能夠繼續待在蘭嶼的關鍵。（圖／記者徐溱謐攝）

漂流木餐廳的經營上軌道後，他們結婚生子，在感情上磨合，努力克服文化差異，「我先生是蘭嶼機場約僱消防隊員，平常店裡的打理由我一人負責。」餐廳不做傳統風味餐和島上的其他餐廳競爭，「我要轉化自己的劣勢為優勢，既然我無法做出道地傳統的風味餐食，那就做創意改良的吧！」

她從自己的喜好出發，做出台灣遊客能接受的口味，「我們將西餐與蘭嶼食材做結合，推出在地食材的義大利麵和燉飯，店裝氛圍也呈現我眼中的蘭嶼，一種帶有都市風格的蘭嶼，就像我一樣是個改良版的蘭嶼。」

蘭嶼漂流木餐廳

地址：台東縣蘭嶼鄉漁人村24-2號

電話： 08-9732668