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夏日限定！神戶須磨海濱水族園3大新玩法　走進漆黑水族館看光雕

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▲▼須磨海濱水族園。（圖／神戶觀光局台北事務所提供）

▲須磨海濱水族園。（圖／神戶觀光局台北事務所提供）

記者蔡玟君／綜合報導

這個夏天，位於神戶市近郊的須磨海濱水族園，即將於7月13日至9月1日期間舉辦許多夏日限定活動，營業時間更延長至晚上9點，配合光影藝術打造與白天截然不同的氣氛，晚上舉辦光雕海豚秀、光之剪紙藝術以及漆黑的水族館等，不論白天或晚上都可以享受水族館的樂趣，暑假來神戶玩，千萬不要錯過須磨海濱水族園的精彩活動！

▲▼須磨海濱水族園。（圖／神戶觀光局台北事務所提供）

▲須磨海濱水族園光之剪紙藝術「海之調色盤」與光雕藝術。（圖／神戶觀光局台北事務所提供）
夜間開園限定特色活動

◆光之剪紙藝術「海之調色盤」與光雕藝術
由藝術家酒井敦美設計，透過光去表現的創作「光之剪紙藝術」，這個夏天以「海之調色盤」為主題，把水族館的入口大廳添上不同色彩，創作出奇幻的空間。此外，今年也首度在本館建築物外牆上投影著夢幻的光雕燈飾，創造與白天不同的印象。

▲▼須磨海濱水族園。（圖／神戶觀光局台北事務所提供）

▲須磨海濱水族園夜間海豚秀。（圖／神戶觀光局台北事務所提供）

◆夜間海豚秀
大人到小孩都愛，白天就大受好評的可愛海豚秀，在夜間開園期間，結合海豚表演與光雕秀融合，展現有別於白天的魅力，成為夜晚時的必看表演。

▲▼須磨海濱水族園。（圖／神戶觀光局台北事務所提供）

▲須磨海濱水族園亞馬遜夜間叢林 & 漆黑的水族館。（圖／神戶觀光局台北事務所提供）

◆亞馬遜夜間叢林 & 漆黑的水族館
在白天可以觀賞不同品種魚類的水族館內，晚上也有不同的看頭！在亞馬遜館內，夜間開園期間館內會播放著由飼育員實際上在南美亞馬遜叢林晚上錄下的聲音，一邊看著棲息在亞馬遜河的巨骨舌魚，讓人仿佛置身在亞馬遜叢林內一樣。喜歡探險的朋友，可以到漆黑的水族館區，區內完全沒有燈光，只有設置了紅色管燈，讓您可以專心觀賞海洋生物，是白天無法體驗的活動喔～

活動期間：2018年7月13日（六）至9月1日（日）
開園時間： 9：00 ~ 22：00 （21:00最終入園）
門票：大人1300日幣 / 高中生 800日幣 / 小・中學生 500日幣 / 幼兒免費
官方網站： http://sumasui.jp/

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