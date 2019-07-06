

▲全台首間「琉球新麵－通堂」將熄燈，於7月6日至7月27日祭出拉麵通通買一送一的優惠。（圖／記者黃士原攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

才剛慶祝2周年，「琉球新麵－通堂」要熄燈了！琉球新麵－通堂於昨(5)日於官方粉絲團宣佈，由於統一時代店的租約到期，因此將在7月27日結束營業，而店家為感謝民眾2年以來的支持，在7月6日至7月27日推出拉麵全品項買一送一的回饋，若是用餐時出示粉絲團優惠訊息，再加碼贈送無酒精飲品一瓶。

琉球新麵－通堂於2017年首次登台，是許多民眾到沖繩觀光的必吃美食，同時也是全世界第一家有性別拉麵的店，區分為「男味」和「女味」，能夠凸顯出拉麵湯頭的差異和個性。

那為什麼會分成男味麵和女味麵呢？琉球新麵－通堂社長金城良次表示，當初是在福岡博多學習拉麵，同時也想把豚骨拉麵帶到沖繩，他覺得豚骨拉麵口味是非常強烈，比較有野性，但喝起來卻是很順很柔，他認為男人應該是這樣，於是取名男味；另外，鹽味雞湯拉麵是以雞骨熬成的湯頭，看起來很柔順，同時還有使用海鹽，吃起來感覺是很有深度，他覺得女人就是應該是這樣，所以才取名女味。



▲琉球新麵－通堂將拉麵分為男味和女味，圖中為男味招牌拉麵。



琉球新麵－通堂 全品項買一送一

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號（統一時代百貨B2美食街）

電話：02－2345－8111

活動時間：7月6日－7月27日／周一至周日

活動時段：11：00－12：00、14：00－18：00

活動規範：1.指定時段內進場用餐才享有優惠 2.以售價低者作為折扣優惠 3.不得與其他優惠、餐券、抵用券合併使用