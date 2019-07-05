錯過再等半年！三井Outlet爵士之夢長島超級折扣季開跑　還能賞璀璨花火

▲三井OUTLET PARK爵士之夢長島。（圖／三井OUTLET PARK提供）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著長榮航空、亞洲航空陸續開飛名古屋直飛航線，讓台灣旅客想前往日本中部地區旅遊更加方便。提到中部地區必去Outlet，那就一定要去「三井OUTLET PARK爵士之夢長島」，該Outlet從7月12日起不僅將推出半年一度超級折扣活動，還有人氣花火大競演，讓旅客血拼之餘，還可以欣賞璀璨花火。

▲三井OUTLET PARK爵士之夢長島商場夜景。（圖／三井OUTLET PARK提供）

三井Outlet長島爵士夢總店鋪數多達300間，同時集結多樣化特色美食，讓喜歡購物的旅客能在這裡買得過癮也吃得過癮。從7月12日起至7月25日止，三井Outlet長島爵士夢將舉辦半年一度的SUPER OUTLET SALE，多間名牌精品祭出下殺折扣，7月26日至8月18日則進入SUPER OUTLETSALE FINAL OFF階段，折扣一殺再殺，讓旅客可以買到手軟。

▲8月限定花火競演。（圖／三井OUTLET PARK提供）

另外，緊鄰三井OUTLET PARK爵士之夢長島的長島溫泉，也將在8月4日、8月11日至8月18日、8月24日至25日之間，舉辦超人氣花火大競演，逛街血拼之餘，還能欣賞讓人心醉的燦爛花火，讓旅客留下美好夏日回憶。

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