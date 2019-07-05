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暑假限定！壽星點小海陸菲力牛排 傑克兄弟免費送龍蝦

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▲▼傑克兄弟牛排。（圖／傑克兄弟牛排提供）

▲傑克兄弟牛排使用美國冷藏牛肉，保持肉類的水份。（圖／傑克兄弟牛排提供）

旅遊中心／綜合報導

傑克兄弟牛排從即日起至8月31日為止，推出暑假限定的「肉食一夏」優惠方案，只要點小海陸磨菇鮮蝦菲力6盎司牛排，美國冷藏菲力牛排直接免費升級為8盎司。壽星到店用餐，點小海陸菲力牛排則可以免費獲贈龍蝦一尾。

▲▼傑克兄弟牛排。（圖／傑克兄弟牛排提供）

▲小海陸磨菇鮮蝦菲力6盎司牛排。（圖／傑克兄弟牛排提供）

傑克兄弟牛排館餐廳定位為「所有人都吃得起的美式牛排」，所有的美國牛肉全程以冷藏方式包裝、運送及保存，無冷凍時造成的纖維破壞，保持肉類原有的水份和肉汁，口感較冷凍肉品多汁且軟嫩香甜。

「肉食一夏」優惠方案套餐使用的菲力是牛排品項中纖維最細、口感最為細緻軟嫩的高貴部位，店裡選用「美國新鮮冷藏玉米飼育牛肉」，以高成本的冷藏方式處理及運送，經過最佳天數的溼式熟成再以美國進口，在Vulcan牌專業級煎台烹調，最後擺放上主廚現場調理的鮮蝦，淋上獨家風味蘑菇醬，混和著美國冷藏菲力牛排特有的肉香及鮮嫩口感，成為一道經典海陸饗宴。

▲▼傑克兄弟牛排。（圖／傑克兄弟牛排提供）

▲傑克兄弟牛排館的牛肉全程以冷藏方式包裝、運送及保存。（圖／傑克兄弟牛排提供）

傑克兄弟牛排館更推出壽星優惠，凡是到傑克兄弟牛排館過生日的客人，只要點用小海陸菲力牛排，及免費加送龍蝦一尾，但2種優惠不能同時使用。

關鍵字： 台北市美食 傑克兄弟牛排館

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