點評：這邊真的隨便拍都美～



▲津沙聚落的古城沿著山壁打造，充滿蕭瑟又復古的美感，隨便拍都是一張美照。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

厭倦了都市的喧鬧，不如就來馬祖尋找最古老的記憶吧！有人說位於南竿的津沙聚落是「被遺忘的後花園」，這裡人煙稀少，除了擁有復古的閩東建築老屋之外，還有一整片金黃細緻的沙灘，旅客不僅能在這欣賞夕陽、吹海風，也能走進歷史中，沉迷於南竿的萬種風情。



▲穿過這片石牆，在前方等著你的就是一整片金黃細緻的沙灘。



津沙聚落原本是馬祖的第二大漁村，由於擁有如金砂般細緻的沙灘，因此取名為「金沙」，之後則寫作「津沙」。而津沙聚落後來卻因為漁獲變少以及人口逐漸外移，導致聚落人口快速凋零，雖然津沙聚落已不復當年盛況，但唯一沒有改變的就是這裡的建築依然保留了最具風華的樣貌。



▲雖然津沙聚落現在人煙稀少，但卻還是保留了最古樸的樣貌。



說到馬祖，就一定會想到閩東建築，而津沙聚落就是南竿閩東建築的代表。津沙聚落一旁的西邊山有個倚靠山壁打造而成的古城，目前已經無人居住，藤蔓沿著屋簷和石壁往上攀登，走在斑駁的石階上搭配古城蕭瑟的氛圍，處處都充滿了神秘感，讓人不自禁想往上多走一些路，繼續探險。



▲走在斑駁的石階上，彷彿坐上了時光機，回到過去找尋一份古老的記憶。



除了徜徉在古城之外，來到津沙聚落也絕對不能錯過在沙灘上走走的機會。這裡的沙灘金黃細緻，在陽光灑落之下閃閃動人，能在這裡踩踩沙灘、踏踏浪以及吹吹海風非常愜意，彷彿所有的煩惱都已經被大海給帶走了。

另外，當地居民說，津沙沙灘也是欣賞藍眼淚和星砂的秘密基地，如果你夠幸運，那麼想要看見一整片藍眼淚，絕對不會是問題！



▲沙灘旁有大大小小的石塊，不管是坐在上面踢踢水或是拍美照都很適合。





▲金黃色沙灘在陽光的照射之下，顯得更加閃耀動人。



津沙聚落

地址：連江縣南竿鄉