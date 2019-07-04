穿浴袍自拍才潮！盤點全球10間有絕美浴室的飯店...雙北都上榜

點評：真的很多網美都超愛在浴室裡面自拍ㄟ



▲現在穿浴袍、包頭巾自拍才是潮流當到。（圖／Hotels.com提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

你還在瘋「剛睡醒自拍」嗎？太遜了啦！Hotels.com就公佈全球IG最新的打卡風潮，原來現在最吸引大眾按愛心和留言的照片竟是「浴室自拍」，浮誇的浴室裝潢、高級按摩浴缸、鏡面空間搭配一件白色浴袍最吸睛；對此，Hotels.com就選出全球10間擁有絕美浴室的飯店，其中台北市和新北市就各有1間。

根據資料顯示，從2017年1月開始至2018年4月，Hotels.com有關「浴室」的評論數增長近44％，大多是來自全球旅遊自拍族的飯店浴室踩點照。另外，浴室自拍以超過150萬的打卡次稱霸IG，是臥房自拍打卡數的32倍，以及電梯自拍的13倍。

Hotels.com精選全球10間擁有絕美浴室的飯店：

1.倫敦曼德拉克酒店－5星級飯店

倫敦曼德拉克酒店可以說是「尊榮」這詞彙的最佳代言人。酒店提供旅客奢華的spa服務，閣樓房型甚至還獲得獎項肯定，若是能在這奢華的私人空間泡在按摩浴缸享受舒緩的泡泡浴，並隨手上傳一張慵懶的浴室自拍 ，保證讚數狂飆！



▲旅客可以在按摩浴缸中享受泡泡浴，洗掉一身的疲憊。



2.倫敦奧斯卡酒店－5星級飯店

由前浸信會教堂改建而成的奧斯卡酒店，位於倫敦市中心，這裡保存了骨董家具以及目眩神迷的彩繪玻璃，新舊建築美學巧妙交融出奢華新風貌；在這個復古、典雅的浴室裡，隨便拍、隨便美！



▲棋盤格造型的地板搭配彩繪玻璃，反而多了一種復古的氛圍。



3.馬拉喀什蘇爾塔娜飯店－5星級飯店

座落於聖城麥地那的蘇爾塔娜飯店，可以俯瞰著名的庫圖比亞清真寺（Koutoubia Mosque）。這裡的浴室主色調為杏桃色與金色，營造一種溫暖高雅的視覺意境，摩洛哥風格的大理石浴缸更提供了旅客「水到渠成」的自拍場景。



▲浴室主要以杏桃色和金色作為設計，看起來相當奢華。



4.萊佛士皇家巴黎夢索飯店－5星級飯店

以大量鏡面點綴的浴室盡顯巴黎的摩登前衛，多重鏡面可讓自拍照擁有如萬花筒般魔幻的折射效果，讓你的穿搭顯得更別緻，而且從飯店走到巴黎凱旋門（Arc de Triomphe）只需7分鐘，交通可以說是相當方便。



▲一踏進浴室就會被大量鏡面包圍，可以拍出一張張迷幻的照片。



5.卡馬拉飯店－5星級飯店

不管你是熱愛大自然，還是想遠離市中心擁擠的人潮，卡馬拉飯店都會是你的首選！飯店強調與大自然融為一體的奢華渡假村，旅客可以在戶外泳池放鬆休憩，盡情享受池畔的頂級spa服務。泰式風格的豪華浴室瀰漫著迷人的異國氣息，放鬆的同時千萬不要忘記拿出手機拍張美照。



▲浴室瀰漫著奢華的泰式風格，讓人不自覺在浴室內待更久。

6.西貢萬韻酒店－5星級飯店

西貢萬運酒店的豪華浴室，低調浪漫的氛圍與寬敞舒適的空間設計，除了能夠提供旅客頂級享受之外，還能拍出一張張美照。



▲浴室空間相當寬敞，不管怎麼拍都很浮誇。



7.紐約中央公園總督飯店－4星級飯店

總督飯店就在紐約中央公園旁邊，彷彿身處都市中的綠洲，窗外一大片綠意讓旅客能夠暫時忘卻繁忙喧囂，浴室則是運用大量金色管線與大理石元素交織出舒適與質感兼具的明亮空間，採光佳的優點更是成為拍出美照的關鍵元素。



▲浴室內的採光相當好，而且在這裡還可以一邊泡澡一邊欣賞窗外的風景。



8.智利別墅飯店-聖維森特－4.5星級飯店

菲律賓的聖維森特飯店擁有非常令人驚艷的景觀浴室。旅客可以在「碳纖維吊床式浴缸」中泡澡，一邊啜飲美酒，一邊品嚐美食佳餚。浴缸流暢的線條搭配一張美背自拍，營造出低調的性感，上傳後唯一要擔心的就是底下留言太多怎麼辦。



▲在碳纖維吊床式浴缸中泡澡，會有更不一樣的感受。



9.板橋凱撒大飯店-新北市－4.5星級飯店

想要IG版面充滿美照卻又沒時間出國？別擔心！位於板橋的凱薩飯店除了交通便捷之外，更設有超美高空泳池；房內浴室以大理石打造，明亮寬敞的空間讓旅客能完全放鬆身心。



▲浴室以明亮和大理石紋路為設計，洗個澡也可以很心花怒放。



10.台北賦樂旅居-台北－4星級飯店

假如你不喜歡浮誇華麗的風格，不如就考慮一下位於台北的賦樂旅居吧！顏色偏重的花磚、大理石紋路的牆面，再加上帶著一點灰矇的燈光，透露出一股低調卻又不失時尚的氛圍，在這裡拍自拍照，更可以顯現出你的沉穩和品味。



▲和前9間浴室比起來，賦樂旅居的設計顯得沉穩許多。