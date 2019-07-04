ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

王品Su/food推出「早鳥優惠」　早上10點半前早午餐享8折

ETtoday餓勢力

▲王品Su/food推出「早鳥優惠」　早上10點半前早午餐享8折。(圖／王品集團提供)
▲女王的早餐_鮭魚配司康。(圖／王品提供)

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下主打全天候早午餐的Su/food地中海輕食，全台第二店中山北店於上月開幕，是王品集團內唯一從早上7:30就開始營業的餐廳，Su/food響應用營養健康的早餐開啟充滿活力的每一天，特別推出早鳥優惠，每天10:30之前到Su/food中山北店報到，點早午餐系列商品即現享8折(另加10%服務費)。早鳥優惠到7月31日。

Su/food二店位於中山北路(國賓對面)，店內時尚優雅的設計風格，除了運用千禧粉作為基調，更搭配大量吸睛的木盤牆面。適合夏日早晨點一份人氣招牌的女王香煎鮭魚早午餐，一邊享受美食一邊感受Kinfolk式的慢活，為忙碌的一天揭開序幕。

▲王品Su/food推出「早鳥優惠」　早上10點半前早午餐享8折。(圖／王品集團提供)
▲大口厚切培根。(圖／王品提供)

Su/food的自由選早午餐系列除了高人氣的國王烤牛肉外，女王香煎鮭魚近期也默默攻佔女性上班族的芳心，厚實粉嫩的新鮮鮭魚，以高溫煎至金黃再用慢火鎖住肉汁與香氣，搭配自製塔塔醬，是夏季營養又無負擔的高蛋白低醣料理。另一樣必配人氣麵包Su/food約克郡布丁，是經典英國傳統美食，約克郡保留高溫烘烤之後的香氣、也能嚐得到鬆軟Q的口感。

Su/food 中山北店/
台北市中山區中山北路二段66號1樓
02-25111681

關鍵字： 美食快訊 王品集團 Sufood

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

王品Su/food推出「早鳥優惠」

PAUL這7天草莓千層派買一送一

台中韓式烤肉吃到飽能免費穿韓服！

根本是仙境！新店銀河洞步道超夢幻

台中超夯「小鴨片」片鴨嫩口皮脆香

花蓮秘境獨享百萬山海一線美景！

皮脆又多汁！隱身水湳市場的炸雞店

台中「綠空鐵道」預計今年底完工！

身分證對中省400！暑假便宜玩樂園

屏東也有峇里島風的景觀餐廳！

熱門行程

最新新聞更多

導演陪看《只有大海知道》免費觀賞

王品Su/food推出「早鳥優惠」

搶攻IG！愛麗絲跳進兔子洞特展

拉拉熊咖啡與茶屋快閃高雄夢時代

D弐拾弐推點心吃到飽

6日「大地音樂祭」按讚和平島免費玩

夏日祭典！經典四國必遊一次打包

日本和歌山楓紅絕景！泡湯看海

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366