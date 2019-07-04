王品Su/food推出「早鳥優惠」　早上10點半前早午餐享8折



▲女王的早餐_鮭魚配司康。(圖／王品提供)



記者黃士原／台北報導

王品集團旗下主打全天候早午餐的Su/food地中海輕食，全台第二店中山北店於上月開幕，是王品集團內唯一從早上7:30就開始營業的餐廳，Su/food響應用營養健康的早餐開啟充滿活力的每一天，特別推出早鳥優惠，每天10:30之前到Su/food中山北店報到，點早午餐系列商品即現享8折(另加10%服務費)。早鳥優惠到7月31日。

Su/food二店位於中山北路(國賓對面)，店內時尚優雅的設計風格，除了運用千禧粉作為基調，更搭配大量吸睛的木盤牆面。適合夏日早晨點一份人氣招牌的女王香煎鮭魚早午餐，一邊享受美食一邊感受Kinfolk式的慢活，為忙碌的一天揭開序幕。





▲大口厚切培根。(圖／王品提供)

Su/food的自由選早午餐系列除了高人氣的國王烤牛肉外，女王香煎鮭魚近期也默默攻佔女性上班族的芳心，厚實粉嫩的新鮮鮭魚，以高溫煎至金黃再用慢火鎖住肉汁與香氣，搭配自製塔塔醬，是夏季營養又無負擔的高蛋白低醣料理。另一樣必配人氣麵包Su/food約克郡布丁，是經典英國傳統美食，約克郡保留高溫烘烤之後的香氣、也能嚐得到鬆軟Q的口感。

Su/food 中山北店/

台北市中山區中山北路二段66號1樓

02-25111681