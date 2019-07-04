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夢幻珍珠島仙境！海島蜜月小資新選擇　2萬2有找就出發

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▲馬來西亞珍珠島。（圖／馬來西亞觀光局提供，下同）

▲馬來西亞夢幻海島。（圖／馬來西亞觀光局提供，下同）

記者陳涵茵／綜合報導

馬爾地夫是著名蜜月勝地，頂級奢華的海島假期是女孩們的夢想，小資女想圓夢又不想花大錢就飛去小馬爾地夫游泳吧！位於馬來西亞沙巴有座著名的仙本那（Semporna），被譽為「人間最美的海」，仙境般的海島美景小資價格也能留下夢幻回憶。

▲馬來西亞珍珠島。（圖／馬來西亞觀光局提供，下同）

▲沙巴海域浮潛。

敦沙卡蘭海洋公園（Tun Sakaran Marine Park）也被稱為仙本那群島公園，由八個大大小小的島嶼所组成，是沙巴最大的海洋公園。珍珠島是其中一座島嶼，海拔約300公尺的山峰，爬上山頂可以俯瞰整個仙本那及所有敦沙卡蘭海洋公園島嶼的全景，眺望仙境般的美景。

▲馬來西亞珍珠島。（圖／馬來西亞觀光局提供，下同）

▲珍珠島Bohey Dulang。

珍珠島是一座死火山島，火山口形成一個環礁瀉湖，如今已被海水淹沒，而沿著火山口南緣則有綿延的珊瑚礁群。沙巴擁有世界上最豐富多樣的海底生態，除了是浮潛和深潛外，徒步遠足、森林探險、觀鳥或是探訪巴夭族（Bajau Laut）的海上生活，適合喜歡大自然的小倆口。

從沙巴斗湖乘車約一小時抵達仙本那，之後搭乘快艇約20分鐘即可抵達珍珠島，多家旅行業者與馬來西亞國際航空合作，雙十連假10月9日專機出發，直飛沙巴亞庇，推出多項小資價格行程，像是仙本那6日25,800元起、沙巴美人魚5日27,200起、沙巴經典度假5日21,800元起。

關鍵字： 馬來西亞旅遊 亞洲旅遊 珍珠島 馬來西亞旅遊 蜜月 小資旅遊

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