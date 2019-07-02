超浪漫！雙溪「睡蓮池」LED點燈到七夕 7/6五感體驗全免費

▲雙溪上林荷花田夜間點燈至七夕。（圖／翻攝自賞花快報粉專，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

賞過夜櫻，你有賞過「夜蓮」嗎？雙溪現在白天可賞荷花，景觀處更配合睡蓮夜間綻放的特性，於睡蓮田中加裝燈飾，池兩側以LED燈條設計動線，再輔以圓球漂浮燈點綴池面，隨著光影變化，把夜間睡蓮池打造得無比浪漫，相當適合情侶前來散步談心！

▲雙溪睡蓮池即日起至七夕每晚6點到8點點燈，整體範圍約3000平方公尺。

延續白天的賞花熱潮，雙溪睡蓮池即日起至七夕每天晚上6點到8點點燈，整體範圍約3000平方公尺，池面放上圓球燈，並將睡蓮四周加裝燈光，伴隨燈光色調轉換，構築出別於白天的美感，只不過行走田埂時，請沿著燈光照射出的道路行走，以免不小心跌進池內。

▲請沿著燈光照射出的道路行走，以免不小心跌進池內。

景觀處表示，雙溪位於東北角，境內有平林溪跟牡丹溪交會，是個依山傍水的寧靜村落，更擁有全新北市規模最大的荷花種植面積，每到荷花季，遊客總是絡繹不絕。更難能可貴的，是在地民眾願意群策群力，透過地方自主營造，與政府一同照顧環境，採有機、無毒的方式種植荷花，荷花田裡面還可以看到蜻蜓，對水質敏感的「紅冠水雞」也在荷花田裡落腳築巢，繁衍下一代。

▲對水質敏感的「紅冠水雞」也在荷花田裡落腳築巢，繁衍下一代。（圖／新北市政府綠美化環境景觀處提供）

新北市綠美化環境景觀處規劃「稼日蒔光」活動，透過「藝術」結合「在地人文」與「自然地景」，帶領民眾以五感體驗新北最漂亮的風景，活動設計了大地遊戲，引導用「眼」觀賞荷花，用「耳」聽紅冠水雞叫聲，用「鼻」去聞花香，用「舌」嚐荷花田產出的蓮子料理，以及親「身」體驗剝蓮子，創造多元豐富的荷花體驗，全程免費報名，於7月6日登場。

▲「稼日蒔光」活動，帶領民眾以五感體驗新北最漂亮的風景，活動全程免費報名，於7月6日登場。



上林荷花田交通方式

自駕：可從瑞芳九份老街走102縣道（瑞雙公路）轉台2丙線，或由台1線下暖暖交流道，也可接至台2丙線，16.3K公路旁就即是上林荷花田。

搭車者：可由雙溪火車站搭乘780、781、782號公車至吊橋頭站下車，往前走200公尺即可看到上林荷花田。

騎自行車：可於雙溪車站門口的低碳驛站租車。