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把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」　韓國睡醒就到日本

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▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

▲新山茶花號長170公尺、寬24公尺，可載522人。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／韓國日本報導、攝影

日本、韓國近年來已是台灣人短期旅遊的首選，但假期不夠用，讓人往往只能從中忍痛取捨，現在就有旅行業者嗅到商機，輕鬆實現一次玩兩國的夢想！搭乘虎航只要2小時就到釜山，再將原本釜山住宿改在「新山茶花號」客船上睡覺，隔天一早就到日本九州，非常適合無法請長假的上班族。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

▲Royal 房型有專屬陽台，晚上在這裡小酌相當愜意。

釜山、福岡隔海相望，直線距離僅200公里，如果上班族想要休假時期一次玩兩國，就能考慮搭乘「新山茶花號」（NEW CAMELLIA）往返兩地，搭船的獨特體驗讓人留下深刻印象，不僅把睡覺時間都省下來，客船上餐廳、卡拉OK、遊戲室、免稅商店等設備應有盡有，完全不必擔心會無聊。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

▲船上有卡拉OK室，必須額外支付費用租借，費用在最底下有標示。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼遊戲設備及夾娃娃機應有盡有。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

目前新山茶花號的搭船時間為釜山20時出發、博多7時30分抵達；博多中午12時出發、釜山18時抵達。由於想要體驗在船上過夜，記者此次選定從釜山出發，也在客船上的餐廳享用晚餐，菜單除了日式料理及西餐，更有獨家韓國料理，近期也準備朝居酒屋方向轉型，開始提供啤酒及下酒菜，豐富多樣的菜色能滿足不同國家旅客的需求。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼船上有獨家韓國料理，近期也提供啤酒及下酒菜。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

長170公尺、寬24公尺的新山茶花號總噸位1萬9961噸，載客數可達522人，總共有86間房間，房型分為一等房，只能住2人，共26間，包含2間緊急備用房；4人房12間；塌塌米房24間；二等房則是賣床位，房內並無獨立衛浴設備，一間可供11至24人住宿，總共有24間，如多人想同住一間可於預訂時先告知。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼二等房依房間大小可賣11至24個床位，必須與大家共用衛浴設備。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

記者此次住宿的房型為2人一間的1等房，房內有兩張單人床位，並附有衛浴設施、盥洗包，從房內小窗看出去就能看到璀璨夜色，可以看到客船緩緩駛出港灣的樣貌，洗澡時只能站立淋浴，過程中因為船隻已經發動而稍有搖晃，建議大家把握23時啟航前趕快洗澡。

說到搭船不少人就會想到暈船，不過記者此次體驗則是睡得相當安穩，船隻搖晃幅度及聲音都不大，躺在床上就像睡在搖籃裡，隨著啟航的頻率而規律搖晃，一個不小心便進入夢鄉，一早刺眼的陽光透過小窗直射進房內，睜開眼睛就是日本的博多港，深深體會到什麼叫做把「飯店搬上船」。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

▲透過房內的小窗，旅客可以清楚了解目前行進的位置。

新山茶花號旅客營業部課長倉地表示，新山茶花號在2004年7月正式取代山茶花號（CAMELLIA），今年正是就航的第15周年，再加上公司成立滿30周年，預計每月15、30日在大廳舉辦船內活動，歡迎搭乘的遊客前來觀賞。記者到訪這天，看到美女畫家Colorhythm Risa以油漆潑畫方式畫出玫瑰，搭配舞蹈、音樂動感呈現，底下遊客都看得目瞪口呆，在場小朋友也都熱絡參與表演。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼美女畫家Colorhythm Risa以油漆潑畫方式畫畫，搭配舞蹈、音樂動感呈現。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

新山茶花號從2004年至今已有15年歷史，下一步將針對設備、方向進行些微調整。倉地說，2020年預計針對老化部分重新整修，餐廳早餐維持自助餐，晚餐則從定食改為居酒屋，接下來也會開發各式菜單；再來是，希望推出新山茶花限定產品，像是一些乘船紀念小物等；原本介紹船內介紹的電子看板希望導入多語言化，提供日文、韓文、英文、中文等四種服務；以及提供WIFI環境，不過上述計畫仍在評估中。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

▲▼隔天睡醒就能抵達日本博多港。

▲▼把飯店搬上船！搭新山茶花號「一次玩兩國」。（圖／記者胡順惠攝）

倉地指出，新山茶花號在日本黃金周、韓國寒假及兩國的例假日較為熱銷，年度旅客量約18.5萬人，目前旅客7成是韓國人、2成是日本人，剩下1成的才是其他海外旅客，不過近幾年來廉航增長，韓國旅客數量減少，希望未來能將海外旅客提升至2到3成，提供原本搭飛機的旅客另外一種新的選擇，不管是學生或團體旅遊都相當適合，歡迎大家一同來體驗新山茶花號的新玩法。

新山茶花號船上設施：

餐廳：早餐自助餐（日幣800元，折合台幣約230元）、午餐自助餐（日幣800元，折合台幣約230元）、晚餐單點，包含烏龍麵、咖哩、拉麵、各式小菜及酒水（日幣100至1500元，折合台幣約30至400元左右）

免稅店、一般商店：提供菸酒、化妝品、土特產、日用品及部分免稅品販售。

展望大浴場：一邊泡澡還能一邊欣賞海景，一級房以下房型必須到此盥洗。

休息處：可在此與親朋好友自由休憩，寬敞空間令人放鬆。

電動遊戲室：電動遊戲機、夾娃娃機應有盡有不無聊。

卡拉OK房：小間（1至4人）：1000日幣/時、中間（4至7人）：1500日幣/時、大間（7至10人）：2000日幣/時、特大間（10至15人）：3000日幣/時。

自動販賣機：販賣各種飲料、輕食、零食、啤酒等。

多目的包廂：需事前預約，費用另洽。

新山茶花船票由台灣旅行社代購

從韓國出發看我：
旅客請自行前往「釜山港國際大樓」報到，建議17時30分抵達，18時30分前辦理登船手續，出國審查時間約19時左右，22時30分發船，隔天7時30分抵達博多港。現場要付港口使用稅及燃料稅，約9300韓幣。

從日本出發看我：
旅客請自行前往「博多港國際總站」報到，建議10時前抵達，11時前辦理登船手續，出國審查時間約11時至12時10分左右，12時30分發船，當日18時就能抵達釜山港。現場要付港口使用稅及燃料稅，約1000日幣。

關鍵字： 新山茶花號 NEW CAMELLIA 客船 韓國 釜山 日本 博多港 日本旅遊 韓國旅遊

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