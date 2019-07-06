400年前佐賀藩主泡湯池曝光！　7/12至9/30衝武雄還能看螢光森林

▲「殿樣湯」地板以黑白相間的大理石為主。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／佐賀武雄報導、攝影

位於日本最南端的九州是著名的溫泉重鎮，其中，武雄溫泉以超過1300年歷史聞名。最吸睛的莫過於黑白大理石相間的「殿樣湯」，是江戶時代（1603年～1867年）所建造的，當時是佐賀藩鍋島藩主（類似台灣的市長）的專屬浴池，現在提供個人包場，最多可容納6人，適合全家大小一起泡湯紓壓。

武雄溫泉屬弱酸性泉質具有舒緩筋骨痠痛、神經痛等功能，連知名武將宮本武藏都曾造訪，除了周二以外皆對外開放，遊客泡湯、參觀樓門及新館均只需日幣400元（約新台幣115元）的門票。不過，上述提及的「殿樣湯」則僅提供包場服務，一小時費用約日幣3800元（約新台幣1100元）。

▲▼目前僅剩大浴場開放民眾泡湯，一般泡湯只需日幣400元（約新台幣115元）。

武雄樓門聳立於武雄市中心溫泉街的入口，朱紅色樓門又稱為天平樓門，是武雄當地最有特色的地標，天花板全用木頭建造，連一根釘子都沒有使用，除了周二之外，每天9時至22時對外開放。據傳，本來要建造3個樓門，但因為後來沒有多餘預算，現在只剩下兩個。

▲▼武雄溫泉樓門是武雄當地最有特色的地標。

溫泉樓門的設計者是辰野金吾，當初以海底龍宮為發想，1915年完工。據傳背後還有個小故事，他同時也是東京車站的設計者，東京車站南北圓頂的天花板有著蛇、龍等8種生肖的浮雕，但12生肖還有4隻失蹤，後來大家才在武雄溫泉的樓門發現朝向北邊的老鼠、面相西邊的雞、奔向南邊的馬、還有東邊的兔子。

▲武雄溫泉樓門天花板用木頭建造，連一根釘子都沒有使用。

▲武雄樓門被指定為日本國家重要文化財。

▲據介紹，許多年輕情侶會將手指放在左右兩邊的愛心上合照。

距離樓門不到5分鐘腳程的新館也是1915年建好，以前是浴場，後來因為颱風破壞必須整修，直到1973年才對外開放參觀。一旁仍有在使用的大浴場歷史更悠久，武雄溫泉課長岸川表示，大浴場是1876年蓋好，現在只剩大浴場開放民眾泡湯，裡面有各式湯屋，「殿樣湯」則為個人屋，是以前藩主專用，現在開放個人包場。

▲從新館透過小窗望向樓門，別有一番味道。

▲每年12月24日15時，太陽剛好會落在石頭山的正中央。

想到武雄溫泉的人可把握暑假出發，為了慶祝武雄溫泉100周年，從2015年開始舉辦「武雄溫泉光之祭」，今（2019）年已經邁入第5年，御船山樂園從7月12日至9月30日晚間會有一系列活動，邀請知名數位藝術團體teamLab，運用投影、燈光技術，讓藝術創作遍布整個園區，讓人好像闖入魔幻森林，每年都吸引大量觀光客朝聖。

武雄溫泉街｜武雄樓門

溫泉地址：武雄市武雄町大字武雄7425番地

洽詢電話：0954-23-2001

使用費用：因設施而異

交通方式：搭乘長崎本線佐世保線於武雄温泉站下車後，徒步10分鐘抵達溫泉街