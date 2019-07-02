鹿港小鎮光影藝術延長至14日！千盞燈籠高掛桂花巷藝術村

▲鹿港小鎮光影藝術饗宴受到遊客熱烈歡迎，展期將延長至7/14。（圖／彰化縣政府提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

彰化縣政府為發展夜的觀光，今年在鹿港慶端陽所推出一系列精彩活動，除了萬眾矚目國際龍舟賽事「夜間龍舟賽」外，還有燦爛的「鹿港光影饗宴」，其中桂花巷藝術村燈區有上千盞燈籠高掛，展現出古鎮夜間的新風華，原訂6月30日撤展，但由於民眾反應熱烈，決定將展期延長至7月14日。

▲中山路燈區有光耀端陽樓、雙龍搶珠、薪傳大道、銀河龍舟等燈展。

今年的鹿港光影饗宴包含4大區域，超過10個燈展，中山路燈區有光耀端陽樓、雙龍搶珠、薪傳大道、銀河龍舟等燈展，桂花巷藝術村燈區有祥龍獻星月、龍宮水晶、花樣年華、彩繪燈遊以及學生燈籠展，文武廟燈區有松鶴富貴花燈展，福鹿溪龍舟會場及鹿港第一公有市場前有燈飾藝術。

▲福鹿溪夜間龍舟賽。

▲鹿港公會堂光雕秀。

鹿港小鎮光影藝術饗宴原訂6月30日撤展，適逢暑假期間，在沒有多花費經費下，將再延續一波熱潮，讓遊客利用暑假來感受不一樣的鹿港夜的風情，所以中山路雙龍搶珠光廊、桂花巷藝術村彩繪燈籠海等光影藝術，將延續展出至7月14日為止，邀請大家再次造訪兼顧傳統與創新的鹿港小鎮，徜徉在這充滿文化古蹟的小鎮，漫遊觀光文創市集、欣賞夜間璀璨光影，享受一趟浪漫鹿港之旅。