ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

日本A5和牛、東港三寶一次嚐盡！「東港強」進軍台北　廣島生蠔大方送

ETtoday餓勢力

▲『東港強』日本A5和牛定食900元有找，不但有肉質軟嫩、入口即化的和牛，還讓你一次嚐盡東港三寶。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者胡至欣／採訪報導

最近在捷運芝山站2號出口附近，有一家人氣很高的店，每到用餐時間都高朋滿座，因為它食材高檔、價格親民，日本A5和牛定食900元有找，讓你滿足口腹之欲，還不怕荷包大失血！不囉嗦，直接帶你一起去看看！

▲東港強PR影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）
▲食材高檔、價格親民，日本A5和牛定食900元有找。

顏色粉嫩的日本A5和牛，油脂如雪花般均勻分布，超高顏值，讓人看得出神，放上熱騰騰的鐵板後，瞬間肉汁噴發香氣逼人，接著一口咬下，用餐民眾幸福感都寫在臉上！

▲東港強PR影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）
▲顏色粉嫩的日本A5和牛，油脂如雪花般均勻分布。

「他的品質很不錯，肉質很好，所以就一試成主顧」、「他的食物是物超所值，在台北還可以吃到那麼便宜、CP值那麼高的東西」、「原本就有在網路上購買他們的肉，品質還不錯，便宜又好吃又新鮮，適合帶情侶或家人過來吃」、「 おいしい(好吃)！」這家讓人讚不絕口，連日本客人都大推的高CP值美食，就是從網路直播起家，成功轉戰實體店面的『東港強』，以往得衝下南台灣才能嚐到的好料，現在在台北也吃得到了！

▲東港強PR影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）
▲日本客人也大讚 おいしい(好吃)！

東港強執行長陳志宏，親自上陣秀一手，要教大家怎麼吃最夠味，他說：「我們煎和牛，首先會下牛油，煎和牛基本上它的溫度要夠，所以鐵板遇熱夠之後，它現在開始冒煙的時候，我們就可以下牛肉！第一面不要去翻它，讓它稍微有點微焦，它的香氣會更香，再來翻面大概2秒就可以了，然後搭配日本進口的昆布鹽吃。」

▲東港強PR影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）
▲當季小菜-炙燒黑鮪魚。

▲東港強PR影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）
▲創意料理油魚子配白蘿蔔，以春卷皮包覆。

▲東港強PR影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）
▲胡麻醬拉沙上灑了金箔和櫻花蝦。

一套日本A5和牛定食，定價799元，不但能吃到肉質軟嫩、入口即化的和牛，還讓你一次嚐盡東港三寶，陳志宏說：「這季的小菜主打東港三寶，第一個是我們東港的黑鮪魚，黑鮪魚做炙燒的部分，再來就是我們的創意料理，油魚子搭配白蘿蔔，外面包春卷皮，再來這個胡麻醬沙拉，上面除了金箔以外，還有櫻花蝦。」拿出南部人豪邁海派的個性，大手筆以金箔入菜，就是要把CP值拉到最顛峰。

▲東港強PR影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）
▲生食、燒烤皆宜！海鮮總匯定食定價499元。

當然如果你不想吃肉，也有別的選擇，海鮮總匯定食，有生食、燒烤皆宜的廣島生蠔、天使紅蝦、北海道干貝，以及澎湖中卷，搭配白飯、味噌湯和5道小菜加甜點，只要499元就能吃飽又吃巧。而且試營運期間，用餐拍照打卡，再送你2顆跟手一樣大的生蠔，還不快揪身邊的牛肉控、海鮮狂一起來朝聖！

▲東港強PR影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）
▲東港強芝山店試營運，拍照打卡送生蠔。

關鍵字： 東港強 日本A5和牛 定食 黑鮪魚 油魚子 櫻花蝦 生蠔 牛肉控 海鮮狂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

推薦閱讀

開拓新商機！東港強直播和牛迅速竄紅　實戰經驗轉餐飲界

小豬黃沐妍帶路！這組「沁涼下午茶」幫你戰勝炎炎夏日

影／爽吃肉不用400元！台中韓式烤肉吃到飽　還能免費穿韓服

「戶戶送」湖水藍騎士登台！英國最強外送平台　挾3大優勢闖出好成績

夥伴們出發吧！航海王動畫20週年紀念　「五感體驗」特展暑假啟航

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中韓式烤肉吃到飽能免費穿韓服！

史迪奇主題商店快閃台北27天！

桃園古早味鴨肉麵鮮嫩甜美只要50元

高雄必吃奶油松露野菇厚培根管麵

5種彰化一日遊隱藏版行程全免費！

大草原超好拍！嘉義製材所30日開放

嘉義綠盈牧場高cp50元玩整天

拿出身分證！義大樂園暑假對對碰

全球首座360度無邊際泳池在倫敦

京都勝牛漢神巨蛋店店7/2開幕

熱門行程

最新新聞更多

穿武士服射箭！變身道場裡武林高手

吉林路50年陽春麵老店賣到半夜3點

東港強台北首店　廣島生蠔大方送

特搜「雙北」免費夏日戲水天堂！

板橋老屋甜點店每日推出限量蛋糕！

台灣觀巴暑假「3人同行、1人免費」

5種彰化一日遊隱藏版行程全免費！

盤點台南打卡美食　爆漿炸雞甜甜圈

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366