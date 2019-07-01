日本A5和牛、東港三寶一次嚐盡！「東港強」進軍台北　廣島生蠔大方送

▲『東港強』日本A5和牛定食900元有找，不但有肉質軟嫩、入口即化的和牛，還讓你一次嚐盡東港三寶。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者胡至欣／採訪報導

最近在捷運芝山站2號出口附近，有一家人氣很高的店，每到用餐時間都高朋滿座，因為它食材高檔、價格親民，日本A5和牛定食900元有找，讓你滿足口腹之欲，還不怕荷包大失血！不囉嗦，直接帶你一起去看看！



▲食材高檔、價格親民，日本A5和牛定食900元有找。

顏色粉嫩的日本A5和牛，油脂如雪花般均勻分布，超高顏值，讓人看得出神，放上熱騰騰的鐵板後，瞬間肉汁噴發香氣逼人，接著一口咬下，用餐民眾幸福感都寫在臉上！



▲顏色粉嫩的日本A5和牛，油脂如雪花般均勻分布。

「他的品質很不錯，肉質很好，所以就一試成主顧」、「他的食物是物超所值，在台北還可以吃到那麼便宜、CP值那麼高的東西」、「原本就有在網路上購買他們的肉，品質還不錯，便宜又好吃又新鮮，適合帶情侶或家人過來吃」、「 おいしい(好吃)！」這家讓人讚不絕口，連日本客人都大推的高CP值美食，就是從網路直播起家，成功轉戰實體店面的『東港強』，以往得衝下南台灣才能嚐到的好料，現在在台北也吃得到了！



▲日本客人也大讚 おいしい(好吃)！

東港強執行長陳志宏，親自上陣秀一手，要教大家怎麼吃最夠味，他說：「我們煎和牛，首先會下牛油，煎和牛基本上它的溫度要夠，所以鐵板遇熱夠之後，它現在開始冒煙的時候，我們就可以下牛肉！第一面不要去翻它，讓它稍微有點微焦，它的香氣會更香，再來翻面大概2秒就可以了，然後搭配日本進口的昆布鹽吃。」



▲當季小菜-炙燒黑鮪魚。



▲創意料理油魚子配白蘿蔔，以春卷皮包覆。



▲胡麻醬拉沙上灑了金箔和櫻花蝦。

一套日本A5和牛定食，定價799元，不但能吃到肉質軟嫩、入口即化的和牛，還讓你一次嚐盡東港三寶，陳志宏說：「這季的小菜主打東港三寶，第一個是我們東港的黑鮪魚，黑鮪魚做炙燒的部分，再來就是我們的創意料理，油魚子搭配白蘿蔔，外面包春卷皮，再來這個胡麻醬沙拉，上面除了金箔以外，還有櫻花蝦。」拿出南部人豪邁海派的個性，大手筆以金箔入菜，就是要把CP值拉到最顛峰。



▲生食、燒烤皆宜！海鮮總匯定食定價499元。

當然如果你不想吃肉，也有別的選擇，海鮮總匯定食，有生食、燒烤皆宜的廣島生蠔、天使紅蝦、北海道干貝，以及澎湖中卷，搭配白飯、味噌湯和5道小菜加甜點，只要499元就能吃飽又吃巧。而且試營運期間，用餐拍照打卡，再送你2顆跟手一樣大的生蠔，還不快揪身邊的牛肉控、海鮮狂一起來朝聖！



▲東港強芝山店試營運，拍照打卡送生蠔。