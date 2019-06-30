只行駛到11月底！日本JR九州超萌「米奇米妮新幹線」8月上路

▲JR九州米奇新幹線。（圖／取自米奇新幹線官網）

記者蔡玟君／綜合報導

JR九州繼5月推出米奇新幹線後，現在再次宣布，從8月起將推出全新「米奇米妮新幹線」，並持續行駛至11月為止，而目前的米奇新幹線，則預定運行至9月1日。

▲JR九州米奇新幹線車廂內座椅設計。（圖／取自米奇新幹線官網）

為了紀念米老鼠滿90週年，迪士尼與JR九州合作，推出「Go! Waku Waku Trip with MICKEY」計畫，最大特色就是將一整列新幹線設計成米奇彩繪，並在5月18日正式上路，行駛於博多－熊本－鹿兒島中央車站之間，一推出就大受好評。

▲JR九州米奇新幹線座椅細節。（圖／取自米奇新幹線官網）

而現在JR九州宣布推出第二階段新設計，全新主題的「米奇米妮新幹線」從8月1日正式上路，與米奇新幹線以亮黃色為底色設計不同，「米奇米妮新幹線」則是以鮮紅色為車身底色，並彩繪上較早期設計的米奇米妮樣貌，6節車輛都是全新設計，從8月1日起行駛至11月27日為止。

▲JR九州米奇新幹線車站拍照區。（圖／取自米奇新幹線官網）

想要搭乘米奇米妮新幹線很簡單，旅客只要持一般新幹線車票就能搭乘，在車內更有販售全新設計的周邊商品，但旅客必須注意的是，車內僅有販售相關周邊商品，商品以外飲食則沒有提供販售。

此外，JR九州更在轄內16個車站設置拍照區，包括九州新幹線有停靠的車站：博多、新鳥栖、久留米、筑後船小屋、新大牟田、新玉名、熊本、新八代、新水俣、出水、川内、鹿兒島中央12個車站，以及在來線的佐賀、長崎、大分、宮崎4個車站。

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