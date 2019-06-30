走進歐洲最美花園國度！瑞士夏日新玩法　3條徒步路線看壯闊山林

▲瑞士豐富的山林資源，讓旅客可以用多種方式親近大自然。（圖／瑞士國家旅遊局提供）

記者蔡玟君／台北報導

有「歐洲的花園」美稱的瑞士，已成為台灣到歐洲自由行國家首選之一，趁著暑假即將到來，瑞士國家旅遊局也推出夏日全新玩法，並精選出3條徒步路線，讓旅客能夠近距離欣賞阿爾卑斯山絕美景色。

▲不同徒步路線可以欣賞瑞士不同風景。（圖／瑞士國家旅遊局提供）

根據調查，徒步和登山在台灣越來越受到推崇，而擁有豐富大自然與高山的瑞士，自然是喜愛親近山林的旅客玩樂首選。瑞士國家旅遊局台灣市場經理白松德表示，台灣自由行客人願意體驗原汁原味的瑞士自然，更喜歡短程徒步；約四分之三的客人對戶外運動感興趣。

▲夏天就是要來瑞士看層層山巒。（圖／瑞士國家旅遊局提供）



瑞士國家旅遊局在這個夏天更推薦3條精選徒步路線：



1.經典的「阿爾卑斯1號」

全線長度390公里，從瓦杜茲到蒙特勒，由20個不同的路段組成，穿越瑞士北部阿爾卑斯山區，途經瑞士六個州，翻越14座阿爾卑斯山口。



2.歷史悠久的「汝拉山巔5號」：

瑞士最古老的長距離徒步線路，沿途的美景、文化和美食獨具特色 ，遠離塵囂，路途平緩，遠方的阿爾卑斯山景蔚為壯觀。

3.充滿冒險挑戰的「阿爾卑斯山口6號」路線：

全線長度610公里，分為34個路段，將庫爾和日內瓦湖連接在一起，沿途可以欣賞到4,000米的雄偉山峰組成的獨特而令人難忘的美景。

