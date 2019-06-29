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基隆海洋老鷹嘉年華熱鬧遊街　森巴女郎超吸睛人潮爆滿

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記者郭世賢／基隆報導

2019基隆海洋老鷹嘉年華，以海洋世界為元素，47個踩街隊伍29日下午4時從海洋廣場出發，繞行市中心區，沿途大小朋友與遊行成員近距離互動，玩得不亦樂乎，持手機、相機攝錄，分享歡樂時光。

市長林右昌表示，每年六月最後一個禮拜六，就是基隆海洋老鷹嘉年華，展開歡樂來基隆玩一夏的序幕。今年有來自在地和國外的47支隊伍參與，滿滿人潮在市中心區封街狂歡，晚上還有紙風車劇團精彩演出，泊靠港區公主遊輪CUE成最美背景，歡迎大家來基隆歡樂玩一夏。

▲ 基隆海洋老鷹嘉年華熱鬧遊街 森巴女郎超吸睛人潮爆滿。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆海洋老鷹嘉年華熱鬧遊街，森巴女郎超吸睛人潮爆滿。（圖／基隆市政府提供，下同）

▲ 基隆海洋老鷹嘉年華熱鬧遊街 森巴女郎超吸睛人潮爆滿。（圖／基隆市政府提供）

活動由大壯觀願景發展協會，以基隆限定的熱情森巴舞熱情開場，包括市長林右昌、立委蔡適應、台北市議員高嘉瑜、大壯觀願景發展協會蔡秋霖理事長、基隆市副議長林沛祥和多位議員投擲彩帶，高喊「基隆最熱情」，正式展開遊行，沿途發小沙鈴，受到民眾熱烈歡迎。

邁入第九年的海洋老鷹嘉年華，特別邀請Samba Louca瘋狂森巴巴西鼓團、MANJAGO GROUP曼加非洲、身聲劇場等團體加入行列；遊行成員妝扮各式造型，搭配手作超吸睛大型道具，穿梭遊行間，本市國中小學及幼兒園學生組隊參與其中。

▲ 基隆海洋老鷹嘉年華熱鬧遊街 森巴女郎超吸睛人潮爆滿。（圖／基隆市政府提供）

遊行由森巴坊強勁有力的森巴鼓聲引領，緊接在後的森巴女郎，曼妙舞姿成為最美麗的街景；傳達基隆城市特色及參與共創精神，身聲劇場打造「同心彩繪布魚」，邀請民眾共伴同行，成為遊行吸睛焦點。

大壯觀願景發展協會製造全新，象徵海洋產業發展的遊艇花車領航，與五福社區「海龜媽媽與寶寶」、仁壽社區「海豚帥哥度假趣」、武崙社區「歡樂小卷親子樂」、六堵社區「閃亮飛魚之舞」、禮東社區「潛水女孩愛基隆」、山海觀社區「燈塔女神」花車，在市區前進，洋溢嘉年華歡愉氛圍，蔓延城市角落。

遊行隊伍出發後，繞行舊火車站前圓環經忠一路，轉入孝二路經仁三路，再轉進愛三路至仁二路，回終點海洋廣場。此外，活動還在海洋廣場後端及截流站上方，串聯在地文創美食及伴手禮，規劃海洋市集，讓大家看遊行，也能品味在地好物。

▲ 基隆海洋老鷹嘉年華熱鬧遊街 森巴女郎超吸睛人潮爆滿。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆海洋老鷹嘉年華熱鬧遊街 森巴女郎超吸睛人潮爆滿。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆海洋老鷹嘉年華熱鬧遊街 森巴女郎超吸睛人潮爆滿。（圖／基隆市政府提供）

關鍵字： 基隆 海洋老鷹嘉年華 森巴 遊行

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