竟能模擬開新幹線！名古屋3大話題景點　還能暢玩水上樂園

點評：我還沒去過名古屋耶！



▲長島渡假村不僅能賞花、逛街，還可以瘋玩水上樂園。（圖／長島渡假村提供）



旅遊中心／綜合報導

暑假想好要去哪裡玩了嗎？如果你還沒有想法，不如就飛去名古屋瘋玩一波！《ETtoday旅遊雲》就整理出名古屋的3大話題景點，不僅能讓你入住忍者主題客房和模擬駕駛新幹線，甚至還可以在水上樂園享受清涼的快感，無論是大人小孩都會玩的超開心，趕快來名古屋製造難忘的回憶吧！

1.樂高樂園－忍者旋風主題區

受到各個年齡層民眾歡迎的「日本樂高樂園」，將於今年7月1日開放全新主題園區－忍者旋風；這個新園區是樂園中的第8個主題園區，其中，未開放就造成話題的大型遊樂設施「FLYING－忍者旋風」，可以讓親子一同搭乘享受歡樂的時光。



▲樂高樂園全新忍者炫風主題園區入口示意圖。（圖／樂高樂園提供）



不管是大人還是小孩，只要一踏進忍者炫風主題區之後，都會因為每一個重現的電影場景、設施和活動而驚呼不已，園區內甚至還有提供各種忍者風格的限定餐點，根本捨不得吃下肚；若是還想要加倍沉浸在忍者旋風的世界，還能入住主題客房，電影裡的角色都會化身為樂高積木裝飾於四周，將愉快的心情堆疊至最高點。

地址：名古屋市港區金城埠頭2丁目2番地1

電話：+81-50-5840-0505

官方網站：https://www.legoland.jp/en/ (英文/日文)

交通方式：從日本「中部國際機場新特麗亞」搭乘巴士約50分鐘，即直達「樂高樂園」。

2.日本樂高樂園周邊推薦：磁浮鐵道館

如果你是鐵道迷，來到名古屋絕對不能錯過「磁浮鐵道館」！從蒸氣列車到超電導磁懸浮列車，真實大小一字排開，氣勢非常壯闊，所有人都會被眾多列車的迷人外觀深深吸引；另外，還有部分列車開放旅客進入內部參觀，就算沒有機會真實搭乘，也能在此感受鐵道魅力。

穿梭在磁浮鐵道館中，除了能夠了解鐵道列車的歷史之外，其中最受小朋友歡迎的就是「模擬駕駛新幹線」，不管是想駕駛新幹線或是一般列車，磁浮鐵道館都可以實現願望；至於年紀大一點的孩子，也能透過體驗學習室了解列車行駛的物理法則以及許多有趣的小知識。



▲在磁浮鐵道館中，不僅可以模擬駕駛新幹線，還能學習到許多有關列車的小知識。



地址：名古屋市港區金城埠頭3-2-2

電話：+81-52-389-6100

費用：1000日幣（大人）、500日幣（小學、中學、高中）、200日幣（幼兒、3歲以上為就學兒童）＊駕駛、車掌體驗費另計

官方網站：https://museum.jr-central.co.jp/en/

交通方式：從日本「中部國際機場新特麗亞」搭乘巴士約50分鐘，即達「金城埠頭站」臨近磁浮鐵道館。

3.長島渡假村－日本最大水上樂園

「長島渡假村」，從名古屋站搭乘名鐵巴士，不需要轉乘，只要50分鐘左右就能抵達，擁有陸地及水上樂園、購物中心、花卉公園以及溫泉設施等等，讓你能一次玩個過癮！

另外，長島渡假村於6月29日正式開放為期94天的「長島水上樂園」，擁有2座日本初登場的設施，不僅可以讓你在驚險的激流泳池中漂流，體驗冒險性十足的水上活動，還能在世界最大型的複合式戲水設施中，感受巨大水勢從頭頂澆下的清涼感。



▲長島水上樂園共有11座水上溜滑梯，規模相當龐大。（圖／長島渡假村提供）



長島水上樂園共擁有11座水上溜滑梯，不管是刺激萬分的直線下降或是溫和平緩的彩色滑梯，全部應有盡有，能滿足旅客對水上樂園的期待。其中泳池區更適合親子共遊，包括有如真實海洋的衝浪泳池，以及能夠一同合作、考驗平衡感的水上獨木橋，大人小孩都能玩的開心。

地址：三重縣桑名市長島町浦安333番地

電話：+81-59-445-1111

官方網站：https://www.nagashima-onsen.co.jp/spaland/pool/index.html

交通方式：從日本「中部國際機場新特麗亞」搭乘巴士約50分鐘，即直達「長島渡假村」。

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