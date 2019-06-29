拍照打卡新選擇！釜山最夯玩法　穿開化時期復古服裝上街拍美照

▲來釜山就是要體驗穿上開化時期韓服。

記者蔡玟君／韓國報導、攝影

南浦洞是釜山的購物天堂，更有釜山版明洞的美稱。旅客可以在這裡購買韓國美妝保養品、零食雜貨外，隱身在巷弄內，甫於2018年底開幕的「鴿子洋裝館」（비둘기양장점），讓旅客可以在這裡換上韓國開化時期歐風服裝，一秒變身，宛如成為韓劇《陽光先生》中的復古男女主角般。

▲釜山南浦洞。

▲「鴿子洋裝館」（비둘기양장점） 入口。

▲店內空間。

▲一整排開化時期韓服服飾可以選。

▲也有男性服飾與搭配的配件。

「鴿子洋裝館」隱身在南浦洞巷弄內，門口立著金色的鴿子招牌指引旅人前往。走進店內，深棕色原木色調，搭上歐風家具，讓人宛如一秒踏入歐洲貴族的服裝間般。在韓國開化時期（約1876年），西方風潮逐漸進入韓國，包括服飾、音樂等，隨著演藝人員大多穿著洋裝，也開啟新一波熱潮，而從2018年夏天開始，從首爾開始開化時期韓服體驗熱潮，而這股風潮也吹進釜山。

▲旅客可以盡情挑選喜歡的開化時期韓服。

▲穿上復古歐風服飾拍美照是到釜山新玩法。

▲店家也有提供攝影棚拍照。

店家在空間一隅提供一整排歐風西式服裝，包括男性與女性都有，從衣服、帽子、配件到鞋子在這裡全都能租借，更貼心分各種尺寸，店內也設有一個小型攝影棚和各種道具，讓旅客能拍得過癮。旅客也可以穿著復古服飾走上釜山街頭盡情拍照，在南浦洞各個角落取景，或甚至前往更多釜山代表景點留下美麗紀念，也讓旅客到釜山除了換韓服之外，又多了一個換裝拍照新選擇景點。

▲想走上街頭街拍也沒問題。

地址：부산 남포동 5가 30-1 2층

營業時間：早上10點至晚上8點

官網：https://pigeonboutique.modoo.at/

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