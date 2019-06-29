ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

拍照打卡新選擇！釜山最夯玩法　穿開化時期復古服裝上街拍美照

ETtoday旅遊雲

▲▼釜山開化時期韓服體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲來釜山就是要體驗穿上開化時期韓服。

記者蔡玟君／韓國報導、攝影

南浦洞是釜山的購物天堂，更有釜山版明洞的美稱。旅客可以在這裡購買韓國美妝保養品、零食雜貨外，隱身在巷弄內，甫於2018年底開幕的「鴿子洋裝館」（비둘기양장점），讓旅客可以在這裡換上韓國開化時期歐風服裝，一秒變身，宛如成為韓劇《陽光先生》中的復古男女主角般。

▲▼釜山海景咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲釜山南浦洞。

▲▼釜山開化時期韓服體驗 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「鴿子洋裝館」（비둘기양장점） 入口。

▲▼釜山南浦洞開化時期韓服體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲店內空間。

▲▼釜山開化時期韓服體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一整排開化時期韓服服飾可以選。

▲▼釜山開化時期韓服體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有男性服飾與搭配的配件。

「鴿子洋裝館」隱身在南浦洞巷弄內，門口立著金色的鴿子招牌指引旅人前往。走進店內，深棕色原木色調，搭上歐風家具，讓人宛如一秒踏入歐洲貴族的服裝間般。在韓國開化時期（約1876年），西方風潮逐漸進入韓國，包括服飾、音樂等，隨著演藝人員大多穿著洋裝，也開啟新一波熱潮，而從2018年夏天開始，從首爾開始開化時期韓服體驗熱潮，而這股風潮也吹進釜山。

▲▼釜山南浦洞開化時期韓服體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅客可以盡情挑選喜歡的開化時期韓服。

▲▼釜山景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲穿上復古歐風服飾拍美照是到釜山新玩法。

▲▼釜山開化時期韓服體驗 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲店家也有提供攝影棚拍照。

店家在空間一隅提供一整排歐風西式服裝，包括男性與女性都有，從衣服、帽子、配件到鞋子在這裡全都能租借，更貼心分各種尺寸，店內也設有一個小型攝影棚和各種道具，讓旅客能拍得過癮。旅客也可以穿著復古服飾走上釜山街頭盡情拍照，在南浦洞各個角落取景，或甚至前往更多釜山代表景點留下美麗紀念，也讓旅客到釜山除了換韓服之外，又多了一個換裝拍照新選擇景點。

▲▼釜山南浦洞開化時期韓服體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想走上街頭街拍也沒問題。

地址：부산 남포동 5가 30-1 2층
營業時間：早上10點至晚上8點
官網：https://pigeonboutique.modoo.at/

►►►拋開繁雜、出門充電！帶上Visa卡出發吧！

關鍵字： 開化時期 韓服體驗 釜山 釜山旅遊 韓國旅遊 南韓旅遊 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

拿出身分證！義大樂園暑假對對碰

北部人有福了！超豪邁烤全雞　

為啥台東搭熱氣球要9千？關鍵原因曝

台灣首間！「虹夕諾雅谷關」開幕

肉質超軟嫩！南投無名紅燒牛肉麵

台南炸雞酥又嫩還有香甜炸地瓜！

暑假限定室內水上樂園不怕曬！

彰化不二家第三代新創「不二製餅」

屏東也有峇里島風的景觀餐廳！

「虹夕諾雅谷關」5種房型搶先看

熱門行程

最新新聞更多

史迪奇主題商店快閃台北27天！

釜山新玩法！穿復古歐風韓服拍美照

竟能模擬開新幹線！名古屋3話題景點

花蓮親子民宿把溜滑梯搬進房間中！

暑假全台活動總整理

東京直擊／BT21親筆創作手稿　只有..

水晶教堂超浪漫！台南17個免費景點

大草原超好拍！嘉義製材所30日開放

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366